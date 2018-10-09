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رياضة
ثلاثي ليون يتصدر قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:14 ص
ثلاثي ليون يتصدر قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية
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ثلاثي ليون يتصدر قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية
علي المصري:
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، عن أسماء المرشحات الـ15 لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم لعام 2018، والتي شهدت سيطرة كبيرة من جانب نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وتصدرت قائمة الترشحيات البرازيلية مارتا، لاعبة أورلاندو الأمريكي، والتي فازت مؤخرا بجائزة "الأفضل" لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان المشهد الأبرز في القائمة هو الهيمنة الواضحة لنادي ليون الفرنسي، حامل لقب بطولة دوري الأبطال للسيدات خلال آخر 3 سنوات، والذي ضم نحو نصف عدد المرشحات للجائزة، والبالغ عددهن 7 لاعبات.
وضمت القائمة كل من الإنجليزية لوسي برونزي، والنرويجية آدا هيجربرج، والفرنسيات أماندين هنري وويندي رينار وأميل ماجري، واليابانية ساكي كوماجاي، والألمانية دزينيفر ماروزسان.
وجاء نادي بورتلاند الأمريكي في المركز الثاني بلاعبتين، هما الأمريكية ليندسي هارون، والكندية كريستين سنكلير.
وظهر نادي برشلونة الإسباني في القائمة من خلال لاعبته الهولندية ليكي مارتينز، وضمت قائمة المرشحات الأسترالية سامانثا كير لاعبة شيكاجو رد ستارز الأمريكي، والإنجليزية فران كيربي لاعبة تشيلسي الإنجليزي، والدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج الألماني، والأمريكية ميجان رابينوي لاعبة سياتل رين الأمريكي.
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