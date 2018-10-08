تفاصيل حفل انتصار أكتوبر بمقر السفارة المصرية ببرلين

ياسمين فواز:





احتفل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والسفير د. بدر عبدالعاطي سفير مصر ببرلين والملحق العسكري وأعضاء السفارة المصرية ببرلين بانتصار اكتوبر بالسفارة الألمانية ببرلين.



وقام علاء عابد باستقبال ضيوف الدول العربية والعسكريين والسفراء والوزراء، مشيرا إلي أن البعثة المصرية برئاسة السفير بدر عبدالعاطي تؤدي دورا في التواصل مع الجانب الألماني مما أثر علي حركة السياحة والتي من المتوقع ان تصل الي مليون ونصف سائح ألماني يزورون مصر وهذا اكبر رقم للسياحة الالمانية الوافدة الى مصر.



ووجه عابد فى تصريحات ادلى بها مساء اليوم تحية قلبية للسفير بدر عبد العاطى وجميع اعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية ببرلين، مؤكدا أنهم نموذج مشرف ورائع للدبلوماسية المصرية، لافتا إلي انهم يقومون بدورهم على اكمل وجه فى مختلف مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى والتجارى بين مصر وألمانيا وقد عزف السلام الجمهوري المصري والألماني في بدايه الحفل الذي حضره السفراء والوزراء والعسكريين.





يأتي ذلك خلال زيارة النائب علاءعابد لدولة ألمانيا لعقد لقاءات برلمانية مع مسئولين بالخارجية الالمان ومستشار الأمن القومي لرئيسة وزراء ألمانيا.