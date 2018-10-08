اتحاد الرجبى يختار 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة

المال - خاص:





اختار الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى للرجبى 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى والتى تقام بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمشاركة ستة منتخبات ، هى مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والعراق، واللاعبون هم، يسرى سامى (كابتن)، ومحمد خالد وأحمد حسام ومحمود سليمان وأحمد عبد العزيز واحمد شتا ومروان أحمد وسيف سنباطى واحمد السيد واحمد خالد ومحمد صبحى وعمر يسرى ، ويضم الجهاز الفنى محمد مصطفى مديرا فنيا ومصطفى قدرى معالجا وسعيد عبد القادر مدرب احمال ويوسف النيال اداريا.





وقال حسام صاحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرجبى ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الاتحاد العربى بقيادة الاماراتى قيس الظالعى اتفق على اقامة أربع مباريات استعراضية للناشئين والفتيات بواقع مباراتين يوم الجمعة ومثلهما يوم السبت ، مشيرا إلى أن كل منتخبنا من المنتخبات المشاركة فى البطولة سوف يخوض ثلاث مباريات فى اليوم ، وكل مباراة تقام على شوطين، وكل شوط مدته سبع دقائق وبينهما دقيقة ونصف راحة.





أضاف إلى أن اليوم الأول للبطولة سوف يشهد تسع مباريات ، فيلعب منتخبنا مع العراق، ويلتقى المنتخب الأردنى مع نظيره الليبى ، ويواجه المنتخب السعودي نظيره الاماراتى ، ثم يلعب منتخبنا لقائه الثانى مع المنتخب الليبى ، ويلعب المنتخب العراقى مع نظيره الاماراتى ، والأردن مع السعودية ، أما المباراة الثالثة والاخيرة التى يلعبها منتخبنا فى اليوم الأول للبطولة فيلتقى مع المنتخب الاماراتى ، ويلعب المنتخب السعودية مع ليبيا ، ويواجه المنتخب الأردنى نظيره العراقى.