EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
اتحاد الرجبى يختار 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:37 م
منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تشيلسي يفاوض اتحاد الرجبى للانتقال لملعب تويكنهام
منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى
المال - خاص:
اختار الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى للرجبى 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى والتى تقام بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمشاركة ستة منتخبات ، هى مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والعراق، واللاعبون هم، يسرى سامى (كابتن)، ومحمد خالد وأحمد حسام ومحمود سليمان وأحمد عبد العزيز واحمد شتا ومروان أحمد وسيف سنباطى واحمد السيد واحمد خالد ومحمد صبحى وعمر يسرى ، ويضم الجهاز الفنى محمد مصطفى مديرا فنيا ومصطفى قدرى معالجا وسعيد عبد القادر مدرب احمال ويوسف النيال اداريا.
وقال حسام صاحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرجبى ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الاتحاد العربى بقيادة الاماراتى قيس الظالعى اتفق على اقامة أربع مباريات استعراضية للناشئين والفتيات بواقع مباراتين يوم الجمعة ومثلهما يوم السبت ، مشيرا إلى أن كل منتخبنا من المنتخبات المشاركة فى البطولة سوف يخوض ثلاث مباريات فى اليوم ، وكل مباراة تقام على شوطين، وكل شوط مدته سبع دقائق وبينهما دقيقة ونصف راحة.
أضاف إلى أن اليوم الأول للبطولة سوف يشهد تسع مباريات ، فيلعب منتخبنا مع العراق، ويلتقى المنتخب الأردنى مع نظيره الليبى ، ويواجه المنتخب السعودي نظيره الاماراتى ، ثم يلعب منتخبنا لقائه الثانى مع المنتخب الليبى ، ويلعب المنتخب العراقى مع نظيره الاماراتى ، والأردن مع السعودية ، أما المباراة الثالثة والاخيرة التى يلعبها منتخبنا فى اليوم الأول للبطولة فيلتقى مع المنتخب الاماراتى ، ويلعب المنتخب السعودية مع ليبيا ، ويواجه المنتخب الأردنى نظيره العراقى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا