فيديو| المنار تطلق فورمه لقطع غيار السيارات لمواجهة التعويم

أحمد نوارة

شريف عيسى

تصوير: أحمد رشدي



قال أحمد نوارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، إن إطلاق العلامة التجارية فورمه Forma، المحلية 100%، جاء بهدف توفير منتج بضمان المنار بسعر مناسب للمستهلك بعد الزيادات التى شهدتها أسعار الزيوت عقب قرار التعويم.



وأشار فى تصريحات لـ"المال" إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن إضافة منتجات جديدة سواء من قطع الغيار أو زيوت السيارات تحت العلامة التجارية الجديدة "فورمه"، ويكون سعره فى متناول الجميع.



وأكد نوارة أن العام الماضى شهد حصول مجموعة المنار على وكالة زيوت بندكس المخصص للفرامل فى شمال أفريقيا، كما أنها تمكنت تصديره من مصر لعدد من الدول العربية والتى من بينها الجزائر، وتونس، والمغرب.



وأضاف فى تصريحاته إلى أن المجموعة فى المراحل النهائية من المفاوضات الخاصة ببدء تصدير زيت بندكس من مصر إلى الدول الأوروبية.



