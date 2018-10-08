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اقتصاد وأسواق
المشاط: لم نضع عراقيل أمام سائحي دول المغرب لزيارة مصر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:21 م
رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
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رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
أحمد عاشور ودعاء محمود
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الوزارة لم تضع أي عراقيل أو صعوبات أمام قدوم السائحين لمصر من دول المغرب العربي، والتي تضم الجزائر، وتونس والمغرب، مشيرة إلى أن مؤشرات الموسم الشتوي الحالي جيدة.
وأضاف المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل للإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر من خلال التحالف المصري الدولي الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، أنها تقوم حاليًّا بإجراء عملية هيكلة شاملة داخل وزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي، موضحة أنه منذ تولّيها منصب الوزارة منذ 8 أشهر وجدت أن هناك وظائف شاغرة، مشددة على اهتمامها بتعظيم القدرات الإبداعية للعنصر البشري.
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