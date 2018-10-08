المشاط: لم نضع عراقيل أمام سائحي دول المغرب لزيارة مصر

أحمد عاشور ودعاء محمود





أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الوزارة لم تضع أي عراقيل أو صعوبات أمام قدوم السائحين لمصر من دول المغرب العربي، والتي تضم الجزائر، وتونس والمغرب، مشيرة إلى أن مؤشرات الموسم الشتوي الحالي جيدة.



