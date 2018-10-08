عابد فهد: دقيقة صمت يحمل مفاجآت عديدة في رمضان المقبل

عابد فهد

- مهرجان الجونة السينمائي سيصبح في منطقة مختلفة السنين القادمة



- الفن في سوريا سيعود بقوة وأتمنى عودة مهرجاناتها



حوار- أحمد حمدي



يقوم النجم السوري عابد فهد الفترة الحالية بالتحضير لأكثر من عمل فني تلفزيوني وسينمائي جديدين منهم مسلسله الجديد "دقيقة صمت" الذي يخوض به موسم رمضان القادم 2019، كما يشارك أيضا النجم السوري الكبير ياسر العظمة في مسلسل مرايا.



"المال" تحاور النجم عابد فهد حول اعماله الفنية الجديدة التي يستعد لها الفترة القادمة، بالإضافة لحديثه عن وجوده في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأيام السابقة ورؤيته لفعاليته وأمنياته لوطنه الحبيب سوريا.



ويكشف أيضا سر نجاح مسلسله الأخير "طريق" الذي قدمه هذا العام مع النجمة اللبنانية نادين نجيم.



كشف النجم السوري عابد فهد أنه يقوم حاليا بتحضير مسلسله التليفزيوني الجديد "دقيقة صمت" الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني القادم 2019، مؤكدا أن المسلسل سيحمل مفاجآت فنية عديدة صاغها السيناريست الروائي سامر رضوان.



ولفت في حواره لـ"المال" إلى أن المسلسل يعتبر التعاون الثاني الفني بينه وبين سامر رضوان بعد آخر تجربة لهما معا في المسلسل التاريخي "الولادة من الخاصرة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه منذ سنوات على الشاشات العربية.



وأشار إلى أن العمل يحمل في طياته قضايا اجتماعية مختلفة مغلفة بالدراما التي ستقدم فيه يشكل جديد للجمهور.



وعن مشاركته في بطولة بعض حلقات المسلسل الكوميدي الناجح "مرايا" الذي قام ببطولته منذ سنوات الفنان الكبير ياسر العظمة وحققت أجزاءه المختلفة صدى واسعا في الوطن العربي، قال عابد إنه سيشارك في حلقات معينة في رمضان 2019 لمرايا، وهذه التجربة يعتبرها من أهم تجارب مشواره الفني لأنه على غير عادته سيقدم قالبا كوميديا مع العظمة في حلقات مرايا لأول مرة بعد أن اعتاد الجمهور منه دائما تقديم الأدوار التراجيدية والدراما كل عام في مسلسلاته المختلفة.



وتحدث النجم السوري عن مسلسله الأخير طريق الذي قدمه هذا العام، وحصد به نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري فقال: سر نجاح هذا العمل مع الجمهور المصري الكيمياء التي كانت بيني وبين النجمة اللبنانية نادين نجيم، وذلك ظهر على الشاشة واحب المشاهدين ما قدمناه خاصة أن القصة مأخوذة عن قصة "الرواية الشريدة"، وكانت مقدمة بشكل مرح وخفيف فأحبها المشاهدون.



وعن تحمسه للحضور في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأيام السابقة في الدورة الثانية قال: كنت أتمنى حضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، لكن كنت مشغولا بتصوير مسلسل لي لذلك كنت حريصا أن أحضر هذا العام وحدث تواصل بيني وبين انتشال التميمي مدير المهرجان للصداقة التي تربط بيني وبينه وبالفعل وجهت لي الدعوة أنا وزوجتي الإعلامية زينة يازجي وسعدت بوجودي في هذا الحدث السينمائي الكبير.



واستدرك قائلا: أرى أن مهرجان الجونة السينمائي استطاع خلال عامين فقط تحقيق ما لم يستطع أي مهرجان آخر تحقيقه على مدى سنوات طويلة سواء من حيث الجذب الجماهيري أو وجود النجوم الكبار والشباب، واستضافة نجوم عالميين أيضا هذه سابقة لم تحدث منذ سنين طويلة لأي مهرجان عربي.



وأضاف النجم السوري أن مهرجان الجونة السينمائي كان مليئا بفعاليات مميزة من حيث وجود الأفلام المنوعة المصرية والعربية والأجنبية أيضا، لافتا إلى أنه اعتقد أنه سيصبح في منطقة مختلفة بين المهرجانات السينمائية على مستوى العالم السنين المقبلة.



ولفت أيضا إلى أنه يتمنى عودة مهرجانات وطنه سوريا الحبيب في السينما والدراما الفترة القادمة، وذلك ما أحس به حينما حضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الفترة الماضية، مضيفا أرى أن الفن في سوريا سيعود بقوة، وستعود مهرجانات سوريا أيضا.