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اقتصاد وأسواق

وزيرة السياحة : تعليمات من الدولة بعدم نشر أعداد الوافدين لمصر

وزير السياحة رانيا المشاط
وزير السياحة رانيا المشاط
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وزير السياحة رانيا المشاط

أحمد عاشور ودعاء محمود

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، السبب الرئيسي وراء عدم الإفصاح عن المؤشرات الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر، وهو أن هناك تعليمات من الدولة بعدم نشر أي إحصائيات عن القطاع السياحي، قائلة "الأرقام موجودة، ولن تعلن إلا بتوجيهات من الدولة".

وأضاف المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل للإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر من خلال التحالف المصري الدولي الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، أن الأرقام التي يتم تداولها عن السياحة المصرية ليست رسمية.

وعن المكاتب الخارجية أكدت أنه جارٍ تقييم جميع المكاتب السياحية الخارجية؛ للتعرف على دورها الحيوي.
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