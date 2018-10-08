شريف عيسى









قفزت واردات مصر من السيارات الأوروبية المنشأ خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 66%، بإجمالى 20 ألفًا و26 وحدة، مقابل 15 ألفًا و55 سيارة أوروبية تم الإفراج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للأرقام الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.





ويتوافر بالسوق المحلية ما يقرب من 20 علامة تجارية وهي رينو، أوبل، بيجو، سيتروين، فولفو، سيات، فولكس فاجن، مينى كوبر، مرسيدس، أودي، بي إم دبليو، فيات، مازيراتى، جاكوار، لاند روفر، بورش، ألفا روميو، بنتلى، سكودا، وأستون مارتن.





وأظهر تقرير منفذ الإسكندرية الجمركى تصدر "رينو" قائمة العلامات الأوروبية الأكثر استيرادًا للسيارات خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو بإجمالى 7951 سيارة، بنمو عن نفس الفترة من العام الماضى 93%، لتستحوذ على 39.7% من إجمالي واردات السيارات الأوروبية.





وجاءت بيجو فى المركز الثانى بعد أن تمكنت من الإفراج عن 3487 وحدة خلال تلك الفترة، بنمو 41% على العام الماضي، لتقتنص حصة قدرها 17.4% من واردات السيارات الأوروبية خلال تلك الفترة.





وحصدت فيات على المركز الثالث بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر استيردًا للسيارات، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 1767 سيارة، بمعدل نمو 77%، تستحوذ على حصة قدرها 8.8%.





واستطاعت مرسيدس اقتناص المركز الرابع بعد أن استوردت خلال فترة الشهور السبعة الأولى، 1453 سيارة، بنمو على العام الماضى بلغ 10%، بحصة سوقية بلغت 7.3%.





وأشار تقرير منفذ الإسكندرية الجمركى إلى احتلال بيجو المركز الخامس بالقائمة بعد أن أفرجت عن 1439 سيارة، بنمو على العام الماضى بلغ 572%، بحصة بلغت 7.2%.





وأظهر التقرير اقتناص فولكس فاجن المركز السادس بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر استيردًا للسيارات بإجمالى 1022 سيارة، بنمو على العام الماضى 41%، بحصة بلغت 5.1%، أما المركز السابع فجاء من نصيب سيات والتى تمكنت من الإفراج عن 912 سيارة، بنمو بلغ 85%، بحصة بلغت 4.6%.





وحلّت سكودا فى المركز الثامن بالقائمة بعد أن تمكنت من الإفراج عن 753 وحدة، بنمو بلغ 8% على العام الماضى، لتحصد حصة تصل إلى 3.8%.





واقتنصت فولفو المركز التاسع بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر استيرادًا للسيارات، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 335 سيارة، بنمو على العام الماضى 359%، بحصة تصل إلى 1.7%، أما المركز العاشر فحصدته أودى بعد أن تراجع معدل وارداتها من السيارات 17%، مسجلة 275 سيارة، بحصة 1.4%.





ويوضح الرسم التفاعلى التالى تطور حجم واردات أكبر 10 علامات تجارية من السيارات الأوروبية المنشأ خلال الشهور السبعة الأولى من عامى 2017 و2018:









كما يشير الشكل البيانى التالى حصص أعلى 10 علامات أوروبية من حيث عدد السيارات خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من 2017 و2018:











