سحر الزغبي: 8 أسواق رئيسية تستهدفها الحملة الترويجية لمصر

أحمد عاشور- دعاء محمود





قالت سحر الزغبي، المدير التنفيذي لمجموعة IPG، المسئولة عن الحملة الترويجية لمصر خارجيًّا، أن هناك 8 أسواق رئيسية تستهدفها الحملة الترويجية الجديدة، أبرزها ألمانيا وروسيا وإنجلترا وإيطاليا والصين والهند وفرنسا.





وأضافت سحر الزغبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، منذ قليل، للإعلان عن ملامح الحملة الترويحية الجديدة لمصر من خلال التحالف الدولي المصري، أن التحالف بصدد عمل دراسة بحثية لجميع الأسواق التي ستعمل عليها وزارة السياحة المستهدف جلبها المقصد المصري؛ بهدف توفير كل احتياجاتهم.





ولفتت إلى أن المجموعة تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 4 آلاف عميل يتم إدارة حملاتهم الإعلانية والتسويقية من خلال 90 علامة تجارية لمختلف أنماط الإعلان والتسويق والنشر، كما يعمل بالمجموعة أكثر من 50 ألف فرد في جميع أنحاء العالم، وحققت المجموعة عائدات سنوية بلغت حوالي 7.8 مليار دولار.