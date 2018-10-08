الرياض تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط القاهرة

خالد بدر الدين





تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة السعودية، وهبوط 4 أخرى تصدرتها القاهرة لتسجل أدنى مستوياتها منذ 12 شهرًا بسبب ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع من مستثمرين محليين لتغطية مراكز مالية، كما سجلت البورصة المصرية أداء أقل بكثير من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي هبط بأكثر من 1%.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالقاهرة هوى بحوالى 3.6% ليصل إلى حوالى 13604 نقاط، وانخفضت أسعار 29 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمة المؤشر المصري الذي تراجع 15% منذ نهاية أغسطس الماضى لتبلغ خسائره منذ بداية العام 9.4%.





وكان سهم شركة الشرقية للدخان من بين الأسهم القيادية التي سجلت خسائر كبيرة بتراجع سعره 4.9%، كما هوى سعر سهم شركة ممفيس للأدوية 9.5%، بعد أن اتسعت خسائر الشركة في الربع الأول على أساس سنوي.





وأظهرت بيانات البورصة، اليوم الاثنين، أن المستثمرين المحليين قاموا بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكز مالية، بينما اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أسهمًا مصرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.





وقالت رضوى السويفي، رئيس البحوث لدى شركة فاروس القابضة ”إنه خليط من ضعف الأسواق الناشئة والبيع لتغطية مراكز وإغلاق بعض المراكز“.





وأذكى الاضطراب في الأسواق الناشئة قلقًا حول نزوح محتمل للأموال من مصر، وخفض قيمة عملة البلاد الجنيه. لكن كثيرًا من مديري الصناديق الأجانب يقولون إنهم ما زالوا إيجابيين بشأن السوق على الأجل الطويل، نظرًا لتحسن الاقتصاد الأساسي.





ورأى خالد عبد المجيد، المدير المشارك لدى شركة مينا كابيتال لإدارة الأصول، ومقرها لندن، أن هبوط اليوم يرجع إلى خليط من جني الأرباح وضعف الأسواق الناشئة، لكنه أبدى ثقته في أن الانخفاض لن يستمر.





وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.6% ليسجل 2775 نقطة بسبب أسهم البنوك مكاسبها المبكرة مع انخفاض سهر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6%.





وهوى سعر سهم الرمز كوربوريشن 6.1% بعد أن قالت الشركة إنها تخارجت من حصتها البالغة 17.8% في تكافل الإمارات للتأمين، بعد أن حققت العائد المستهدف.





كما انخفض مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3% لينزل إلى 9820 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 4505 نقاط.





أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة الرياض مع صعود مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6% ليسجل 7939 نقطة؛ بفضل أسهم البنوك مع صعود أسعار أسهم بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية 1.6% لكل منهما.





لكن سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) هبط 2.3% بعد أن قالت شركة الاتصالات إن الجهة التنظيمية أمرتها بوقف بيع بعض المنتجات لعملاء جدد، نظرًا لأنها أخفقت في تعيين عدد كاف من المواطنين السعوديين في المناصب الكبيرة فيها.





وارتفع سعر سهم شركة المتحدة للإلكترونيات 2% بعد أن سجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 30.9 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، ارتفاعًا من 26.1 مليون ريال العام الماضي، بينما زادت الإيرادات أيضًا.





وتراجع سعر سهم شركة المراعي 2.9% لتعرض أكبر شركة منتجات ألبان في منطقة الخليج هبوطًا في أرباح الربع الثالث من العام، وواصل سعر سهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائره ليغلق منخفضًا 2.1% بعد أن سجلت الشركة يوم الأحد هبوطًا طفيفًا بصافي الربح الفصلي.





وكسب مؤشر سوق مال أبو ظبى العام أكثر من 0.3% ليسجل حوالى 5003 نقاط، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.1% ليزداد إلى حوالى 1325 نقطة، بينما تقدم مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.04% ليستقر عند حوالى 5309 نقاط.