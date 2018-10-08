صلاح يزين قائمة فرانس فوتبول للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية

صلاح يزين قائمة فرانس فوتبول

علي المصري



كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، اليوم الاثنين، عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وستكشف المجلة عن اسم اللاعب الفائز بالجائزة في 3 ديسمبر من خلال تصويت الصحفيين من حول العالم.



وكما كان متوقعاً، حضر اسم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول اﻹنجليزي، ﻷول مرة في تاريخ الكرة المصرية، أن يتواجد لاعبا منها في القائمة.



وبدأت المجلة بالنشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ ساعات"، الدفعة الأولى من الأسماء "10 لاعبين"، بحسب الترتيب الأبجدي، وتضمنت إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بها خمس مرات كل من الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.



وضمت القائمة اﻷورجوياني أدينسون كافاني، ومواطنه دييجو جودين، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ومواطنه كيفن دي بروين، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، .



وجاء أسم الفرنسي أنطوان جريزمان، والبلجيكي إيدين هازارد، والإسباني إيسكو، والإنجليزي هاري كين، والفرنسي نجولو كانتي، والحارس الفرنسي هوجو لوريس، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي كيليان مبابي، ضمن القائمة أيضاً.



وأضافت القائمة أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم وفقاً للفيفا، والبرازيلي نيمار، والسلوفيني يان أوبلاك، والفرنسي بول بوجبا، والكرواتي راكيتيتش، والإسباني سيرجيو راموس، والمصري محمد صلاح، والأوروجوياني لويس سواريز، والفرنسي رافاييل فاران.



ولا يبدو رونالدو الذي احتكر الجائزة مع غريمه ميسي، خلال الأعوام العشرة الماضية "5 لكل منهما"، مرشحاً لنيل اللقب رغم قيادته فريقه السابق ريال مدريد إلى لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث علي التوالي، قبل تركه هذا الصيف للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.



وسبق لرونالدو أن خسر وغريمه ليونيل ميسي السباق إلى جائزتي الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لأفضل لاعب لصالح صانع ألعاب مودريتش، الذي ساهم بقيادة النادي الملكي إلى اللقب القاري، وبلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.



وأطلقت المجلة الفرنسية جائزتين جديدتين، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، وكأس "كوبا"، تيمنا بالنجم الفرنسي السابق ريمون كوبا، لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.



وعلى غرار الرجال، سيختار الصحفيون الفائزة بجائزة الكرة الذهبية، لكن التصويت في كأس "كوبا" سيكون منوطاً باللاعبين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية سابقاً "الأحياء منهم بطبيعة الحال"، وبينهم "دينيس لو، فرانتس بكنباور، ميشيل بلاتيني، جان بيير بابان، ماركو فان باستن، زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو"، بحسب بيان فرانس فوتبول.



ويبدو نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي بطل العالم كيليان مبابي "19 عاماً" المرشح الأوفر حظاً لنيل النسخة الأولى من هذه الجائزة.



وسيتم الاعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات وكأس "كوبا" الاثنين أيضا عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، وموقع فرانس فوتبول الشهير.