دنيا عبدالعزيز: لا تشغلني البطولة والأهم أن أقدم دورًا ناجحًا

دنيا عبدالعزيز

- استعد للعودة للسينما والخوف بداخلي دائمًا



حوار – أحمد حمدي



تشارك النجمة دنيا عبدالعزيز الفترة الحالية في الجزء الثاني لمسلسل الأب الروحي الذي تنتجه فنون مصر ويضم كوكبة من النجوم الكبار والشباب والعمل يحمل مفاجآت عديدة لعائلة العطارين كما تؤكد لنا، كما كرمت منذ أيام قليلة عن دورها في مسلسل رحيم الذي قدمته هذا العام مع نخبة من النجوم، وحقق نجاحا كبيرًا.



"المال" حوارت دنيا عن مشاركتها في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني، وأسباب غيابها عن السينما المصرية لفترة طويلة، وكواليس عملها مع النجم ياسر جلال في مسلسل رحيم، والمشاهد الصعبة التي عاشتها معه، واهتمامها بتقديم أدوار البطولة مثل غيرها من الفنانات بعد نجاحها السنين الماضية في مسلسلات ظل الرئيس، ورحيم.. وإلى نص الحوار.



قالت النجمة دنيا عبدالعزيز إنها تنتظر عرض مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني الأيام المقبلة، إذ انتهت تمامًا من جميع مشاهدها فيه وجميع فريق العمل، لافتة إلى أن العمل سيناقش قضايا اجتماعية مهمة للشارع العربي وفيه مفاجآت عديدة لعائلة العطارين بعد التطورات التي حدثت في الحلقات الأخيرة للجزء الأول للأب الروحي.



ولفتت في حوارها للمال أن شخصية رحاب السيوفي التي قدمتها في مسلسل رحيم التي كرمت عنه الأيام الماضية في أكثر من محفل فني كانت جديدة بكل تفاصيلها، وذلك ما ركزت عليه أن تقدم دورا مختلفا يضيف لمسيرتها الفنية، ويشعر المشاهد بتجديد في روح دنيا على المستوى الفني.



وقالت أيضا أنه توجد كيمياء بينها وبين النجم ياسر جلال، وذلك ظهر في مسلسل ظل الرئيس العام الماضي ومسلسل رحيم هذا العام أيضا لأن الورق كان مكتوبا بعناية شديدة، وكذلك فريق العمل كان مميزا.



وكشفت دنيا أنها لا تهتم أبدا أو تركز في تقديم بطولة باسمها هي وفنانات أخريات مثل حنان مطاوع وريهام عبدالغفور بمطالبة الكثيرين لهم بذلك بعد تميزهم في أدوار الدراما السنين الأخيرة، لافتة إلى أنها تركز فقط في تقديم أدوار حقيقية وتلمس المشاهدين وتمس مشاكلهم وهمومهم وأزمات حياتهم سواء كانت هذه الأدوار بطولة أو أدوار ثانوية أو دور ثالث في العمل الدرامي، مضيفة أنه لو جاءها بطولة لن تترد في تقديمها والأهم بالنسبة لها أن يقول لها الجمهور في الشارع إنها تميزت في دور معين وانتي ممثلة "شاطرة" وذلك أهم بكثير من الحصول على بطولة ولا تحقق نجاحا كبيرا في الدور.



واستدركت قائلة: من أصعب المشاهد التي قدمتها السنين الأخيرة في الدراما التلفزيونية مشهدي مع ياسر جلال في مسلسل رحيم حينما قام "بضربي بالقلم" لأنني لم أتوقع أبدا أن يكون بهذه القوة والقسوة، لكن أحبه المشاهدون.



وأوضحت أيضا أنها تشعر بقلق كبير وخوف قبل تقديم أي دور أو عمل فني جديد منذ صغر سنها لكن يكون لديها درجة من الثقة أيضا، وهي التي تعطيها وتكسبها طاقة كبيرة لتقديم أدوار مميزة، والخوف يكون حافزا لها للتجويد والتطوير في أدائها التمثيلي وهما إحساسين متناقضين تماما لكن موجودين في كل خطوة تقوم بها في عملها ومشوارها الفني.



وعن أسباب غيابها عن السينما السنين الماضية كشفت أنها تقوم حاليا بقراءة سيناريوهات جديدة تضيف لها وذلك الأهم بالنسبة لها وليس مجرد الحضور على شاشة السينما فقط، مشيرة إلى أن الأمر ينطبق أيضا على المسرح فهي مبتعدة عنه منذ فترة طويلة أيضا منذ آخر عمل قدمته مع النجم محمد رمضان "رئيس جمهورية نفسه"، مؤكدة أن عملها في المسرح السنين الماضية مع نجوم كبار مثل محمد صبحي وسمير غانم وصلاح عبدالله ساهم بشكل كبير في صقل موهبتها ونضجها، بالإضافة لعملها في الدراما المصرية منذ بدايتها الفنية في مسلسلات كثيرة "أسرار البنات" و"عائلة مجنونة جدا" و"ظل الرئيس" و"رحيم" وغيرها من الأدوار التي تطورت فيها مع كل واحد فيهم.



ونوهت دنيا إلى أنها تعاونت مع فنانين ونجوم كبار خلال مشوارها الفني مثل فاروق الفيشاوي ونجلاء فتحي وغيرهم، لكنها تتمنى العمل مع النجم أحمد حلمي الفترة القادمة في عمل تليفزيوني أو سينمائي؛ لأنه يملك شعبية كبيرة في الشارع المصري والعربي، بالإضافة لموهبته الفنية الكبيرة، وانتقائه لأدواره دائما.