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طاقة
السيسي يبحث الموقف التنفيذي لمشروع الضبعة النووي قبيل زيارة موسكو
الإثنين 08 أكتوبر 2018 08:39 م
اجتماع رئاسي يبحث تطورات مشروع الضبعة
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اجتماع رئاسي يبحث تطورات مشروع الضبعة
المال - خاص
اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار المتابعة المستمرة للرئيس لجهود الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء، حيث استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التحسين الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء في ضوء ما يمثله من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية
ووجه بمواصلة تطوير أداء الشبكة القومية عبر استكمال تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الصدد، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية.
كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن مراعاة أقصى درجات الدقة والكفاءة في إطار الاضطلاع بأعمال البنية التحتية في التجمعات السكنية الجديدة لضمان الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية في تلك المناطق.
وأضاف السفير، بسام راضي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الخبرات الدولية المختلفة التي شهدت تجارب مماثلة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الدولة لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
وعلى رأس هذه المشروعات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع "الحمراوين" بقدرة 6000 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان" بأسوان الذي يستهدف إنتاج 2000 ميجاوات، ومشروع الرياح بخليج السويس، فضلاً عن استعراض تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار.
وقال إعلام روسي، إن روسيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة المقبلة في زيارة رسمية للبلاد
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