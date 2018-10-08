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بورصة وشركات
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة عند أدنى مستوى منذ 6 أشهر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 08:31 م
البورصة الأوروبية
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البورصة الأوروبية
رويترز
هبطت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى منذ 6 أشهر، اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية أسواق الأسهم للمستثمرين تدريجيَّا، في الوقت الذي ربما يكون للمخاوف من نشوب حرب تجارية فيه أثر أكبر من المتوقع على الصين.
كما تضررت المعنويات من تصاعد الخلاف بين روما وبروكسل بشأن خطط إنفاق الحكومة الإيطالية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% مسجلًا أدنى مستوى إغلاق له في نحو 6 أشهر، بينما انخفض المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على الصادرات 1.4%.
وتصدّر المؤشر الإيطالي قائمة الخاسرين، حيث هبط 2.4% مسجلًا أدنى مستوياته في أكثر من 17 شهرًا، حيث تعرضت أسهم القطاع المصرفي لضغوط جديدة جراء ارتفاع تكاليف اقتراض إيطاليا.
وهوى مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3.7%، وأثر أيضًا على القطاع المصرفي الأوروبي الأوسع نطاقًا.
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