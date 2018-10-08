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بورصة وشركات
المنار لسوائل السيارات تخطط للتوسع بالسوق المصرية
الإثنين 08 أكتوبر 2018 08:23 م
أحمد نوارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار
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أحمد نوارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار
عمر سالم
قال أحمد نوارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار، إن الشركة تدرس التوسع فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال ٢٠١٩.
وأضاف خلال الاحتفالية السنوية لشركته أن الشركة ستقوم بتصنيع عدد المنتجات خارج مصر بالتنسيق مع شركته مع إضافة لوجو صنع فى مصر.
وجدير بالذكر، أن مجموعة المنار متخصصة في تصنيع سوائل السيارات مثل زيوت الفرامل، وسوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، والزيت الهيدروليكي، ومانع التجمد، حيث تقوم الشركة باستيراد المواد الخام اللازمة، وتنفذ عملية الخلط والتعبئة والتغليف في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم إنشاؤه عام 2000.
ونال المصنع المحلي شهادات جودة عالمية، منها شهادة الجودة "أيزو 9001"، و"أيزو 14001" والتى تخص سلامة البيئة، و"أيزو 18001" والتى تخص الأمن الصناعى.
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