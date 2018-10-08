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نقل وملاحة
الخطوط الجوية القطرية تدرس زيادة أسعار تذاكرها
الإثنين 08 أكتوبر 2018 08:20 م
الخطوط القطرية 556
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الخطوط القطرية 556
رويترز
قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، إن الشركة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر السفر لمساعدتها على العودة إلى الربحية، وسط نزاع إقليمي وارتفاع أسعار النفط.
وسجلت الخطوط القطرية، الشهر الماضي، خسارة بلغت 252 مليون ريال (69 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وعزت ذلك إلى نزاع سياسي منعها من الطيران في أجواء 4 دول عربية، وقالت إنها ربما تسجل خسارة مجددًا.
ومنعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين شركة الطيران القطرية من استخدام أجوائها منذ يونيو 2017 في إطار نزاع مع حكومة قطر.
وقالت الخطوط القطرية إنها خففت من أثر النزاع من خلال إطلاق رحلات إلى وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات على المسارات الحالية، وتأجير طائرات لناقلات أخرى، حيث تأمل الآن في العودة إلى تحقيق أرباح في السنة المالية 2018-2019.
وقال الباكر: ”نأمل في التحرك صوب الربحية في السنة المالية الحالية، على الرغم من صعود أسعار النفط"، وأضاف أنه لتحقيق ذلك، قد تدرس الناقلة إضافة رسوم وقود، مثلما فعلت شركات طيران أخرى.
وقالت شركات طيران، من بينها كاثي باسيفيك والخطوط الجوية الماليزية، هذا العام، إنها أضافت رسومًا للوقود على التذاكر مع استمرار صعود أسعار النفط.
وقال الباكر: ”سيضغط ارتفاع أسعار النفط على صافي ربحنا، لكن هذه هي طبيعة عملنا، وفي بعض الأحيان ترتفع أسعار النفط“.
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