اﻹسماعيلي يدك ناصر الفكرية برباعية في الظهور اﻷول لفييرا

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_ المقاولون العرب يهرب من كمين غزل المحلة ويضرب موعدا مع الدراويش



علي المصري



سحق فريق الكرة بالنادي اﻹسماعيلي، مضيفه ناصر الفكرية، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد اﻹسماعيلية، ضمن لقاءات دور ال32 لبطولة كأس مصر.



وأعاد الفوز اﻷول في حقبة البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد للفريق،

شيئا من الثقة المفقودة بين جماهير الدراويش واللاعبين، عقب سلسلة من النتائج السلبية، أدت لاستقالة الجزائري خير الدين مضوي، من تدريب الفريق.



وضمن الدور ذاته، تغلب المقاولون العرب، علي ضيفه غزل المحلة، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر.



بهاتين النتيجتين، ينتظر دور الستة عشر، مقابلة بين أولاد العم، تجمع اﻹسماعيلي بالمقاولون العرب، ويتحدد موعد اللقاء في وقت لاحق، بمعرفة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.