EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
محمد عمران: مجلس الوزراء يراجع تعديلات صندوق حماية المستثمر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:59 م
محمد عمران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محمد عمران: أتمنى أن تكون أزمة الأسواق الناشئة سحابة صيف
محمد عمران: 1006.2 مليار جنيه رأسمال البورصة السوقي نهاية إبريل
محمد عمران أكثر الشخصيات تأثيراً بسوق المال فى أفريقيا
محمد عمران يعيد تشكيل 3 لجان فنية بالبورصة
محمد عمران 2
مصطفى طلعت:
قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أنهت التعديلات المتعلقة بقانون صندوق حماية المستثمر، والتي تتضمن إضافة الشركات المقيدة تحت مظلة تغطية الصندوق، وأرسلت تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء لمراجعته، والتصديق عليها في وقت قريب.
جاء ذلك خلال كلمة عمران مع أطراف السوق لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بسوق المال وعلى رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.
ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، بالاضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا