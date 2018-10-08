محمد عمران: مجلس الوزراء يراجع تعديلات صندوق حماية المستثمر

محمد عمران 2

مصطفى طلعت:



قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أنهت التعديلات المتعلقة بقانون صندوق حماية المستثمر، والتي تتضمن إضافة الشركات المقيدة تحت مظلة تغطية الصندوق، وأرسلت تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء لمراجعته، والتصديق عليها في وقت قريب.



جاء ذلك خلال كلمة عمران مع أطراف السوق لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بسوق المال وعلى رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.



ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، بالاضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة.