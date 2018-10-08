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بورصة وشركات
عمران: ندرس مع البورصة تقليل تكلفة رسوم قيد الشركات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:48 م
محمد عمران الرقابة المالية
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محمد عمران الرقابة المالية
مصطفى طلعت:
قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيىة العامة للرقابة المالية، إن هناك متقرح تم مناقشته مؤخرا مع إدارة البورصة لتقليل تكلفة رسوم قيد الشركات الحديثة.
وأشار عمران إلى أن الهيئة أعدت مقترحا لتخفيض رسوم الخدمات بنحو 50% فيما يتعلق بالأوراق المقيدة بالسوق الرئيسي و75% علي شركات بورصة النيل.
جاء ذلك خلال كلمة عمران مع أطراف السوق لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بسوق المال وعلي رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.
ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر بالاضافة الي حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة.
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