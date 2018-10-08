أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عمران: ندرس مع البورصة تقليل تكلفة رسوم قيد الشركات

محمد عمران الرقابة المالية
محمد عمران الرقابة المالية
أخبار متعلقة
small-img
طرح الشرقية للدخان بالبورصة ما بين 21 الي 25 اكتوبر
small-img
البورصة تشطب عضوية اتش ايه لتداول الأوراق المالية
small-img
تباين مؤشرات البورصة في أسبوع والخدمات المالية أنشط القطاعات
small-img
الملا : توقيع عقد الترويج والتغطية خطوة مهمة لطرح إنبي فى البورصة
small-img
مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف الأربعاء
محمد عمران الرقابة المالية

مصطفى طلعت:

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيىة العامة للرقابة المالية، إن هناك متقرح تم مناقشته مؤخرا مع إدارة البورصة لتقليل تكلفة رسوم قيد الشركات الحديثة. 

وأشار عمران إلى أن الهيئة أعدت مقترحا لتخفيض رسوم الخدمات بنحو 50% فيما يتعلق بالأوراق المقيدة بالسوق الرئيسي و75% علي شركات بورصة النيل.

جاء ذلك خلال كلمة عمران مع أطراف السوق لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بسوق المال وعلي رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة. 

ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر بالاضافة الي حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا