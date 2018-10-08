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اقتصاد وأسواق
محمد عبد السلام : دراسة خصم 50% على رسوم الـ O زائد T
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:39 م
محمد عبد السلام
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المال - خاص
قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة، الاثنين، إنه جاري دراسة خصم نصف رسوم ألية الشراء والبيع في ذات الجلسة t+0
وأكد أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع إدارة البورصة بغرض تنشيط السوق وتقليل تكلفة التداول.
جاء ذلك خلال اجتماع لقادة سوق المال يتم حاليا بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بمقر هيئة الرقابة المالية.
ويناقش طراف السوق لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بسوق المال وعلي رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.
ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال والمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية و اعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر بالإضافة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة.
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