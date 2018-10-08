أحمد عوضأعلنت شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFLZ الكهربائية، عن إنتاج أول شاحن للسيارات الكهربائية، بالشراكة مع "روبكس" المتخصصة فى تصنيع الأجزاء البلاستيكية.قال حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة "درشال للصناعة"، إن شركته تمكنت من إنتاج الشواحن الكهربائية بنسبة مكون محلى تصل إلى 60% على خطوط إنتاج مصانع الهندسية لتصنيع السيارات، موضحا أن الشركة تستهدف إنتاج ما يقرب من 1000 شاحن كهربائي سنويًا، باستثمارات تصل إلي 50 مليون جنيه.وأكد أن الشركة فى طريقها لإنهاء الإجراءات الخاصة بتصنيع البطاريات الكهربائية محليًا المتعلقة باستيراد معدات الإنتاج والخامات، موضحا أن الجانب الصيني سيتولى أعمال الإشراف علي التصنيع المحلى للوصول إلى أعلى معايير الجودة والأمان.يذكر أن "درشال للصناعة" وقعت مع شركة "فاز ورلد باور" الصينية عقدا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، على خطوط إنتاج مصانع الهندسية لصناعة السيارات، باستثمارات 28 مليون دولار، وبطاقة 1000 وحدة سنويًا.وتابع الدسوقي: ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة قوية للسيارات الكهربائية بالسوق بعد تصنيعها محليًا، لاسيما مكوناتها، مشيرا إلى أن أسعارها ستنخفض بنسب تتراوح بين 20 و25%، متوقعًا أن تسجل مبيعاتها بمختلف أنواعها نحو 1000 سيارة سنويًا.ولفت إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد طفرة فى إنتاج الفئات الكهربائية؛ بهدف الحد من الانبعاثات وتخفيض استهلاك الطاقة، مبينًا أن دول الاتحاد الأوروبي تتجه للتوقف عن تصنيع مركبات الديزل نهائيًا بحلول 2050.