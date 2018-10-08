المنار تطرح 3 منتجات من زيوت فورمه للمرة الأولى بالسوق

زيوت السيارات

شريف عيسى



أعلنت مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات إطلاق العلامة التجارية فورمه FORMA للزيوت والتى تضم 3 أنواع من الزيوت.



وقال أحمد نوارة، الرئيس التنفيذى للمجموعة والعضو المنتدب، إن الزيوت الجديدة والتى تحمل اسم فورمه هى زيوت فرامل، وزيت هيدرولك، ومياه ردياتير.



وبين أن المنتجات الجديدة جاءت بمكونات محلية بالكامل، الأمر الذى ساهم فى توفيرها بأسعار منافسة بالمقارنة للعلامة الأخرى.



وأشار نوارة الى ان طرح زيوت بندكس ساهم فى نمو مبيعات المجموعة بنسبة تصل إلى 35%، مؤكدًا أن طرح فورمة جاء بهدف تقديم منتجات للمستهلك بسعر مناسب.