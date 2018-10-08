EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
المنار تطرح 3 منتجات من زيوت فورمه للمرة الأولى بالسوق
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:23 م
زيوت السيارات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
61.9 مليون وحدة.. مبيعات السيارات حول العالم حتى أغسطس
رابطة تجار السيارات: الاستثمار في "الكهربائية" رهان المستقبل
بيع أشهر سيارات محمد على كلاي بنحو 152 ألف دولار فقط
المنار لزيوت السيارات تعلن عن منتجاتها الجديدة..غداً
صرف صحى الإسكندرية تدعم أسطولها بـ10 سيارات لمواجهة الشتاء
زيوت السيارات
شريف عيسى
أعلنت مجموعة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات إطلاق العلامة التجارية فورمه FORMA للزيوت والتى تضم 3 أنواع من الزيوت.
وقال أحمد نوارة، الرئيس التنفيذى للمجموعة والعضو المنتدب، إن الزيوت الجديدة والتى تحمل اسم فورمه هى زيوت فرامل، وزيت هيدرولك، ومياه ردياتير.
وبين أن المنتجات الجديدة جاءت بمكونات محلية بالكامل، الأمر الذى ساهم فى توفيرها بأسعار منافسة بالمقارنة للعلامة الأخرى.
وأشار نوارة الى ان طرح زيوت بندكس ساهم فى نمو مبيعات المجموعة بنسبة تصل إلى 35%، مؤكدًا أن طرح فورمة جاء بهدف تقديم منتجات للمستهلك بسعر مناسب.
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا