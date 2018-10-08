انفينتي سولار تنتهي من تنفيذ محطة شمسية باستثمارات 70 مليون جنيه

الطاقة الشمسية



عمر سالم



كشف المهندس هشام الجمل، مدير إدارة الموارد الإدارية والمالية بشركة إنفنتى سولار، أن الشركة ستنتهي من إنشاء محطة شمسية بقدرة 3 ميجاوات خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"المال" أن استثمارات المشروع تصل لنحو 70 مليون جنيه وتم تنفيذه فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لتعريفة شراء الطاقة المتجددة.



وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على توليد 130 ميجاوات طاقة شمسية، فى بنبان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية.



وأوضح الجمل أن شركته ستنتهى من تنفيذ أول مشروع من بين 3 مشروعات بحلول أبريل 2019، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها وربطها بالشبكة القومية مباشرة، لبدء عمليات التشغيل التجارى.



وأوضح أن الشركة قاربت على الانتهاء من الأعمال المدنية، وبدأت فى توريد المعدات، وجارى حالياً العمل على تطوير المرافق والطرق الخاصة بموقع بنبان.



وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ بها ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 وﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.