رئيس البورصة: حزمة آليات جاهزة لتنشيط التداولات





المال خاصقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه تم تجهيز حزمة من الآليات لتنشيط أحجام التداولات بالبورصة تمهيدا لتفعيلها في وقت قريب وبالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية.وأشار فريد إلى أن الآليات تتضمن ضوابط تتعلق بالأنشطة المتخصصة ومعايير صانع السوق والترخيص له وبعض التعديلات التي تتعلق بالحدود السعرية وكذلك ضوابط اقتراض الأسهم.جاء ذلك خلال كلمة فريد في الاجتماع الموسع ما بين أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" والقيادات المسؤولة عن سوق المال.ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، إضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة.