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اقتصاد وأسواق
زيادات جديدة في أسعار سجائر مارلبورو وميريت
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:11 م
مارلبورو
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مارلبورو
المال - خاص
أعلنت شركة فيليب موريس مصر، طرح منتج جديد باسم "مارلبورو بربل ميكس (Marlboro Purple Mix)، موضحة أنه يعمل بتقنية الكبسولة، بسعر 39 جنيها للعلبة ولفترة محدودة.
ونشرت الشركة في بيان لها اليوم، قائمة بأسعار منتجاتها، جاءت كالتالي: مارلبورو رد 39 جنيها، مارلبورو جولد 39، ميريت بنوعيها 42، بزيادة جنيهين لهذه الأصناف.
وثبتت الشركة سجائر L&M عند 29 جنيها، ومارلبورو ميديم بسعر 35 جنيها.
وأكد البيان أن فيليب موريس تستحوذ على أكثر من 90% من سوق السجائر الأجنبية في مصر.
يذكر أن آخر زيادة شهدتها السجائر كانت في يوليو الماضي، مع بدء تحصيل رسوم لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.
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