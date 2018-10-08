قطاع الأعمال: تسوية مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه آخر شهر ونصف

هشام توفيق

المال خاص



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وزارته تمكنت من تسوية مديونيات مستحقة عليها بقيمة 23 مليار جنيه مع وزارتين، بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي خلال آخر شهر ونصف.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع ما بين أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" والقيادات المسؤولة عن سوق المال لمناقشة قضايا البورصة حضورا مكثفا من كل الأطراف.



ويحضر الاجتماع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبة المستشار خالد النشار، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، بالإضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة.