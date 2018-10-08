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بورصة وشركات
هشام توفيق: إلغاء المكافآت للعاملين وأعضاء مجالس الشركات الخاسرة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:02 م
هشام توفيق 4
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هشام توفيق 4
المال- خاص
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إلغاء مكافآت الميزانية للعاملين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الخاسرة المستمرة بتحقيق خسائر بشكل تصاعدي، وسيتم ربط الأمر بالتقدم في الأداء.
وأضاف خلال اجتماعه مع هيئة الرقابة المالية وجمعية الأوراق المالية أكما أن الشركات التي ستتمكن من تقليل خسائرها، فسيتم السماح بالمكافآت على العاملين بها وأعضاء مجالس إداراتها.
وشدد على أن الحكومة لن تصبر على خسارة الشركات أكثر من ذلك.
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