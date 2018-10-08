تفاصيل القبض على الارهابي هشام العشماوي ودور الانعقاد الرابع للنواب أهم فقرات التوك شو الليلة

توك شو



رحاب صبحى



مصر النهاردة يستعرض تفاصيل القبض على الارهابي هشام العشماوي فى مصر النهاردة على الاولى



يستعرض الليلة برنامج " مصر النهاردة" فى العاشرة مساءً ، على القناة الاولى تفاصيل نجاح عملية القبض على الارهابي الخطير هشام العشماوي ويستضيف البرنامج العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الارهاب الدولي للتحدث فى هذا الموضوع

كما يستكمل البرنامج الليلة الاحتفال بانتصارات اكتوبر من خلال احد فقراته والتى يستضيف فيها اللواء نبيل محمود عبد الوهاب ليتحدث عن بطولات القوات البحرية والضفادع البشرية فى حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر

ويقدم البرنامج ايضا فقرة تستعرض جهود الدولة المصرية للحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي ويستضيف فيها البرنامج حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي

البرنامج من تقديم الاعلامية ريهام الديب والاعلامي احمد سمير .





اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع واﻻمن القومى ضيف محمد الباز فى 90 دقيقة



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة " بقناة المحور فى الثامنة مساءً ، اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع واﻻمن القومى بمجلس النواب وذلك كثانى حلقاته هذا اﻻسبوع للكشف بالمعلومات والوثائق والصور معلومات ﻻول مرة عن تاريخ الجماعات اﻻرهابية منذ نشأتها فى القرن التاسع عشر حتى الوقت الحالى وعﻻقتهم بما يحدث من ثورات واعمال عنف وتخريب وارهاب.



ويكشف اللواء تامر الشهاوى تفاصيل جديدة عن العملية الشاملة سيناء 2018 ..كيف بدأت والى اين وصلت وما هو دور قوات الجيش فيها وكيف يتم التعامل مع اﻻرهابيين فى سيناء وعﻻقتهم بجماعة اﻻخوان اﻻرهابية.



كما يكشف عن علاقة قطر وتركيا وحماس بما يدور فى سيناء وكذلك كيف تواجه الدولة هذه المخططات بالحرب مرة والتنمية مرة أخرى.





نانسى عجرم فى تخاريف على MBC مصر



تحل نانسي عجرم ضيفة على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني ، الذي يُعرض عبر قناة "MBC" في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وتكشف "نانسي"ـ خلال الحوار، عن كواليس حياتها منها متابعة حساب زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي وحصولها منه على الرقم السري لدخول هذا الحساب، كذلك ظهور ابنتيها لوسائل الإعلام، وانتظارها لمولودها الثالث، وغيرها من التصريحات الجريئة لأول مرة عبر "تخاريف".



دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى "حدوتة مصرية "على النيل الثقافية



يستضيف برنامج "حدوتة مصرية" على قناة النيل الثقافية فى الثامنة مساءً الكاتب الصحفي والباحث محمود عبدالحميد للحديث عن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وأهم مشروعات القوانين التي سيتناولها، وأبرز المعارك المحتملة التي سيخوضها في مواجهة الحكومة.

يُشار إلى أن برنامج "حدوتة مصرية"، يذاع طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، على قناة "النيل الثقافية"، في الفترة من الثامنة وحتى العاشرة مساءً، ويرأس تحرير فقرات البرنامج ليوم الاثنين، إيمان الحسيني.

