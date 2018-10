عندما نفترض أنه لا يوجد ضابط سعري للتأمين، فإن شركة التأمين بالطبع لديهاالحق في زيادة أسعارها ، ولكنليس لديها القوة لإجبار أي شخص لشراء وثائقها ، لذا فإذا ما طلبت شركة التأمين سعر أعلى من ذلك السعر السائد في السوق فإن البعض سوف يقومون بشراء تأمينهم من شركة تأمين أخرى منافسة لها.

وفيما يلي ستتم مناقشة العوامل التي تؤثر في وجود المنافسة وأشكال المنافسة في سوق التأمين.





العوامل التي تؤثر في وجود المنافسة في سوق التأمين





هناك ستة عوامل رئيسة تؤثر في وجود المنافسة في سوق التأمين وهي:





1) عدد المنشئات.

2) البدائل.

3) معلومات المستهلكين ومواقفهم.

4) سهولة الدخول إلى السوق.

5) الاتفاقات التضامنية.

6) التجارة الدولية.







1) عدد المنشئات.





إن العامل الأساسي المؤثر في وجود المنافسة هو عدد المنشئات في تلك الصناعة فإذا كان هناك عدد كبير من المنشئات تنتج نفس السلع أو الخدمات فيستطيع كل مستهلك مقارنة الأسعار و المنتجات المعروضة ويشتري من منتج باختياره.





2) البدائل.





عامل آخر يؤثر في وجود المنافسة في صناعة ما هي إمكانية أو عدم إمكانية وجود بدائل للمنتج المطلوب ، ومثال لذلك في تأمين الحياة ، فهناك سببين مختلفين لشراء تأمين حياه ، الأول تغطية الحياة ، والثاني الادخار ، فإذا كان المطلوب فقط هو تأمين الحياة فسوف تواجه شركة التأمين المنافسة من شركة تأمين فقط ، ولكن إذا كان المطلوب هو الادخار فسوف تكون المنافسة ليس فقط مع شركة تأمين أخرى ولكن من أشكال أخرى من الأوعية الادخارية مثل البنوك.





3) معلومات المستهلكين ومواقفهم.





إذا كان هناك سعران لنفس التغطية التأمينية فإنه من البديهي أن يتم اختيار شركة التأمين ذات السعر الأقل ، ومع ذلك فإنه يوجد من لا يقارن فيما بين الأسعار قبل شراء التأمين ، ولكن يشترون من شركة مألوفة لديهم أو من شركة بتوصية من أحد أصدقائهم أو أقربائهم وإذ لم يعلم المشتري ما تقدمه الشركات الأخرى فإنه بجلاء لا يعد بمقدوره عمل اختيار نسبي لأي شركة يود التعامل معها.





والعوامل مثل عدم دراية المستهلك أو ولاء المستهلك لشركة معينة تقلل من وجود المنافسة و الشركة التي لديها عدد كبير من المستهلكين الموالين قد تستطيع الهرب من المنافسة مع طلبها لأسعار أعلى من منافسيها.





والشركات التي تريد أن تعلم العملاء المتوقعين أنها تقدم خدمات أفضل و أرخص من منافسيها يمكنها محاولة عمل ذلك عن طريق الإعلان.





إن وجود الوسطاء أيضاً يزيد من شفافية السوق حتى لو كان العميل لا يعلم أن الشركة ب تطلب سعراً أقل من الشركة أ فإن السمسار يجب أن يعلم وسوف يخطره بالتبعية.





4) سهولة الدخول إلى السوق.





بصفة عامة فإنه كلما كان دخول السوق سهلا كلما كانت المنافسة أكثر حدة في هذا السوق ، وإذا كان من الصعب دخول السوق فإن الموجودون في السوق يكونوا في حماية بالفعل من المنافسة في نطاق أكبر أو أقل .

أما عن أسباب صعوبة دخول السوق فقد ترجع إلى العوامل التالية:





أ‌- العوائق القانونية:





ومثال ذلك في الهند حيث تأمين الحياة حكرا على الحكومة.





ب‌- الحاجة إلى رأسمال ضخم.





ت‌- المؤهلات المطلوبة في بعض أنواع من الصناعات.





5) الاتفاقات التضامنية Collective Agreements:





وعامل آخر يؤثر في وجود المنافسة هو الاتفاق التضامني فيما بين المنشئات لطلب نفس الأسعار ، تقديم منتجات متماثلة مقاطعة المنشئات التي تعصي الاتفاقات التضامنية وإذا ما التزمت جميع الشركات بطلب نفس السعر فلن يعد بوسع العملاء الحصول على سعر أقل بالذهاب إلى شركة أخرى .

و كثير من الدول تعتبر مثل هذه الاتفاقات غير قانونية ومثال لذلك حكم محكمة العدل الأوروبية الذي صدر في 27 يناير عام 1987 وهذا نصه :

“Attempts by West German Insurance Companies to set common price rises for industrial fire cover were illegal”

(The Times 28.1.87).





وحتى لو كانت هذه الاتفاقات غير قانونية فإنه من الصعوبة أن تكون سارية إذا رفضت بعض الشركات المشاركة فيها ، بل سيكون المستفيد الرئيسي من هذه الاتفاقات غير المشاركين فيها لأنهم يستطيعون زيادة حصتهم من السوق على حساب المشاركين.





6) التجارة الدولية.





يرى البعض أن الحماية الأكثر فعالية للمستهلك ضد الاحتكارات ، الأعراف المقيدة ، الاتفاقات التضامنية وما شابه هو التجارة الخارجية غير المقيدة ، وإذا ما كانت هناك حرية في الاستيراد فإن محاولات الشركات المحلية لرفع الأسعار أو الحد من المنافسة لا يحتمل أن تنجح ، لذا فإن التجارة الدولية تزيد من المنافسة ومثال لذلك التأمين البحري إذا رأى المستورد أن سعر شركات التأمين الوطنية مرتفع فيمكنه التأمين عليها في الخارج بتحويل شروط البيع إلى C I F بدلا من C & F.

أشكال المنافسة في سوق التأمين





هناك ستة أشكال رئيسة للمنافسة في سوق التأمين وهي:.





1- السعر.

2- الهدايا المجانية.

3- الموقع و عدد ساعات العمل.

4- جودة الخدمة المقدمة.

5- الإعلان.

6- العمولات المدفوعة للسماسرة.





1- السعر.





لعل العامل الذي يناقش أكثر من أي عامل آخر في سياق الحديث عن المنافسة هو سعر السلعة أو الخدمة المطلوبة ، إن أحد العوامل التي تؤثر في قرار الشراء في حالة وجود عدد من المنتجين هو السعر.





ومن وجهة نظر المنتج فإنه يحاول جذب المزيد من العمل عن طريق خفض سعره إلى مستوى أقل من مستوى أسعار المنافسين.





وإذا افترضنا أن الأسعار تعوض المنتجين عن تكلفة الإنتاج و تمنحهم ربح فيكون المنتج الذي يطلب أقل سعر واحد من اثنين:





 إما أن يكون بمقدرته الإنتاج بأقل تكلفة (منتج كفء)





 أو يكون مجهز للعمل لتحقيق ربح أقل





والمنافسة السعرية تستعمل ظاهريا في كل الأسواق موضع المنافسة فالتأمين أو غير التأمين سواسية.





وغالبا ما تطلب شركات التأمين المختلفة أسعار مختلفة لنفس نوع التأمين ، ولكن إذا كان السعر هو العامل الوحيد المحدد لمكان شراء الأشخاص فمثل هذه الاختلافات تكون غير ممكنة حيث أنه تحت هذه الظروف فسوف يقوم كل شخص بالشراء من المنتج الأقل سعرا.

إن حقيقة استمرار اختلافات الأسعار و المنتجين ذوي السعر العالي قادرين على الاحتفاظ بالعملاء تبين أن السعر ليس هو العامل الوحيد المحدد للمكان الذي يتم الشراء منه ، و بالتالي فإن المنافسة السعرية ليست هي الطريقة الوحيدة للمنافسة بين الشركات.





2- الهدايا المجانية.





و هذا الشكل من أشكال المنافسة هو الأقرب إلى المنافسة السعرية ، فبدلا من تخفيض سعر المنتج تقدم الشركة للعميل ما يسمى بالهدية المجانية بالإضافة إلى المنتج.

ومثل هذه الهدايا تستخدم برواج خصوصا في الأسواق التي يفترض أن لا تخفض الشركات العاملة فيها أسعارها مثلا نتيجة لاتفاقات تضامنية، ويتم استخدام هذه الطريقة في مثل هذه الحالة للتحايل على الاتفاق التضامني ولقد استخدمت شركات التأمين المصرية أسلوب الهدايا المجانية أثناء مرحلة سريان التعريفة الإجبارية بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 على نطاق واسع.





ومع ذلك فقد تستخدم هذه الهدايا في الأسواق التي تكون لدى الشركات العاملة فيها الحرية العامة في التسعير.





وتكلفة هذه الهدايا تكون بالطبع متضمنة في سعر بيع المنتج الرئيسي ، وسواء كانت هذه الهدايا فكرة جيدة أو غير مجدية فإنها موضع للفكر الشخصي ، ولا بد أن يكون في فكر رجال التسويق أن يتم تقديمها بطريقة فعالة لجذب العملاء ، و بخلاف ذلك فيجب عدم استخدامها على نطاق واسع.





3- الموقع و عدد ساعات العمل:





كلما كان موقع شركة التأمين قريباً من التجمعات الصناعية و التجارية كلما كان مؤثراً في تحفيز المؤمن لهم على شراء تأميناتهم من شركة التأمين صاحبة الموقع القريب فالموقع القريب يوفر عناصر الوقت المسافة و التكلفة على المؤمن لهم و لاسيما في تأمينات السيارات و النقل البري وفي مصر فعندما قامت بعض شركات التأمين كما شهدنا بفتح فروع مجاورة للتجمعات الصناعية والتجارية مثل مدينة السادس من أكتوبر و العاشر من رمضان و بورسعيد و دمياط كان له أثر هام و ملموس في زيادة نسبة مبيعاتها من الوثائق عن مثيلاتها التي لم تنتبه إلى هذا العامل.





4- جودة الخدمة المقدمة:





وتعرف جودة الخدمة لدى شركات التأمين على أنها "قدرة شركة التأمين على تقديم الحماية التأمينية بما يحقق رغبات المؤمن لهم و يتطابق مع توقعاتهم ويفي بحاجاتهم التأمينية بشكل متميز ، و تمثل دائماً معياراً أو مقياس للدرجة التي يصل إليها مستوى الخدمة المقدمة للمؤمن لهم ليقابل توقعاتهم".

إذا كان هناك فروق في جودة خدمات مختلفة فإن الأفراد سوف يفضلون الخدمات التي يعتبرونها ذات جودة أفضل بل وقد يكونون مستعدون لدفع سعر أعلى لها ، وإذا كان لأحد المنتجين مشترين مقتنعين أن منتجه هو الأفضل جودة من منافسه فبإمكانه استخدام حجة الجودة هذه كأداة للمنافسة بطريقتين على الأقل:





1) الأولى : طلب نفس سعر منافسيه على أمل زيادة مبيعاته على حساب منافسيه حيث أنه لماذا يجب أن يشتري العميل منتج بجودة أقل إذا كان بإمكانه الحصول على جودة أعلى عند نفس السعر.





2) الثانية : أن يستخدم افتراضية الجودة الأعلى لمبرر طلب سعر أعلى (بطريقة غير مبالغ فيها).





وفيما يتعلق بالتأمين فإن الجودة تأتي من طريقين:





أ‌- الأول : جودة التغطية المقدمة.





ب‌- الثاني : جودة الخدمة مثل معالجة المطالبات ، فالشركة التي تعالج المطالبات بسرعة وبدون الكثير من البيروقراطية سوف تكون محل إدراك لحاملي الوثائق كمقدم أفضل خدمة أكثر من شركة تأخذ سنوات لتسوية مطالبة.





إذن أنواع الوثائق ، نطاق التغطية المقدمة ، السرعة في التعامل مع المطالبات مظاهر للجودة لمنتجات التأمين ويمكن استخدامها كأداة للمنافسة.





5- الإعلان :





وهي أداة شائعة جدا للمنافسة فالمعلن يحاول جذب انتباه الأشخاص لإعلامهم عن منتجاته و إقناعهم إن أمكن أن منتجه هو الأفضل أو الأرخص مقارنة بمنافسيه ، ومثال لذلك إذا تم إعلام الأشخاص عن منتجات الشركة أ ولكن لا يعلم الكثيرون عن وجود الشركة ب فتكون الشركة أ في وضع أفضل لبيع منتجاتها.





وهناك أهمية مزدوجة للإعلان في صناعة التأمين بصفة عامة ، فهو يعمل على إثارة دوافع الشراء لدى المستهلكين و لفت نظرهم إلى بعض المنتجات التأمينية التي تعتبر مناسبة لحاجاتهم التأمينية ، و ثانياً يقوم الإعلان بمحاولة إقناع المستهلكين بأن منتجات شركة تأمين معينة تعتبر أفضل من منتجات الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال في سوق التأمين أي أن للإعلان دور هام في اتساع نطاق سوق التأمين بصفة عامة و زيادة مبيعات شركة معينة أو منتج معين يتم بالأفضلية و المنافسة بصفة خاصة ، و إذا كان للإعلان دوراً هاماً بالنسبة للمنتجات القائمة في السوق ، فإن هذا الدور يزداد أهمية بالنسبة للمنتجات الجديدة عموماً ، فالإعلان يهدف إلى تعريف الجماهير بالمنتج الجديد و أهميته بالنسبة لفئة أو فئات معينة من المستهلكين.





6- العمولات المدفوعة لوسطاء التأمين





هذه النقطة متعلقة بالتأمين مع أنها ليست في صناعات كثيرة ، فشركات تأمين كثيرة تجذب جزء كبير من أعمالها عن طريق الوسطاء ، إذا بدلا من محاولة إقناع المشتري النهائي للتأمين أن منتجاتها التأمينيهأفضل من منتجات منافسيها فتحاول شركة التأمين إقناع الوسطاء أن يوصوا بمنتجاتها قبل منتجات منافسيها ، وهناك طريق واحد لعمل ذلك هو دفع عمولة للوسيط أكبر من ما تدفعه الشركات الأخرى.





ومبدئيا لا ضرر من هذا إلا إذا حاولت الشركة استخدام الوسطاء ذوي السمعة السيئة لتوصية العملاء بما ليس فيه صالحهم ولكن ما يؤدي إلى تحقيق عمولة أكبر للوسيط ، و الوسيط الشريف بالطبع سوف يوصي بالمنتج الأفضل للعميل وفضلا عن ذلك فلماذا يستخدم العملاء خدمات الوسطاء و معرفتهم للتوصية بمنتج ليس في صالحهم ؟ ، فهذا خرق للثقة بواسطة المنتج ، و على المدى البعدي فإن الأمانة أفضل سياسة حتى لو تم إهمال الحجج الأخلاقية و الوسيط لا يعلم أبدا كل ما يعلمه العميل وإذا ما لاحظ العميل أن الوسيط يرغب أن يبيعله ما ليس هو الأنسب لاحتياجه ،فلن يثق في هذا الوسيط في التعامل المستقبلي ، وعدم رضاء العملاء ليس طريقة جيدة لبناء الأعمال.





نائب رئيس لجنة التأمين البحري / وحدات بالإتحاد المصري للتأمين