للمرة الأولى عالميا.. فض المنازعات بدبي تطلق خدمة صحيفة الحالة الإيجارية

امارة دبي 1



بدور إبراهيم



أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن إطلاق خدمة "صحيفة الحالة الإيجارية" في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهم.



وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن دبي بمختلف مؤسساتها الإدارية والقانونية والقضائية تركز على إرساء بيئة عصرية متقدمة يشعر الجميع فيها بالأمن والاستقرار على أنفسهم وأموالهم وهي واحدة من السمات التي تمتاز بها دبي عن غيرها من الوجهات الاستثمارية لتظل الوجهة الأسعد في العالم".



من جانبه نوه القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ المبادرات التي يقدمها المركز للحد من النزاعات الايجارية، موضحاً أنه تم اللجوء إلى هذه الخدمة بعد رصد حالات كثيرة يلجأ فيها الأشخاص لإستئجار الوحدات وسداد القسط الأول من القيمة الإيجارية المتفق عليها والتخلف عن سداد الباقي، لافتاً إلى أنه عند انتهاء العقد يستأجر الشخص ذاته مكاناً آخر ويكرر الفعل في عقارات أخرى ما يعرض المؤجرين لمغبة النصب، مؤكداً أنه من خلال هذه الخدمة يمكن لشركات إدارة العقارات معرفة المعلومات الايجارية للشخص الذي تعتزم التعاقد معه .



وذكر أن هناك الكثير من الفوائد التي يمكن تحقيقها بفضل هذه الخدمة فمن جهة يمكن للمتعامل الإستعلام عما إذا كانت هناك أحكام إيجارية صادرة ضده أو غير ذلك ليتجنب تعرضه للتنفيذ المفاجئ عليه من ضبطه وإحضاره أو ربما منعه من السفر أو الحجز على حساباته وممتلكاته.



ومن جهة أخرى تسمح للمؤجر الاستعلام عن الشخص وما إذا صدرت أحكام إيجارية بحقه سابقًا ليتخذ قرار التعاقد بناء على معلومات مؤكدة. ليس هذا فحسب بل يمكن للمستأجر الاستعلام عن المؤجر الذي سيستأجر منه وما إذا كان من معتادي إثارة المشاكل القضائية مع المستأجرين.



وأوضح أنه يتم تقديم هذه البيانات من دون مخالفة قوانين الحفاظ على السرية حيث توفر الخدمة المعلومات وفق آليات خضعت للمراجعة الدقيقة علما بأن الخدمة متاحة للإستعلام عن الأفراد والشركات على حد سواء، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الهاتف بإتباع خطوات محددة تتطلب أولاً تحميل تطبيق مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ومن هناك يمكن إختيار أيقونة "صحيفة الحالة الإيجارية" لتظهر بعدها ثلاثة خيارات هي الإستعلام عن المستأجر والإستعلام عن المؤجر والإستعلام عن حالة الطلب .



ونوه إلى أن هذه الخدمة ستكون متاحة من خلال تحميل تطبيق المركز على "أندرويد" و "آبل ستور" ومنه يمكن الدخول على خدمة "صحيفة الحالة الإيجارية" ليتعرف الشخص على أحكام الإيجارات الصادرة ضده أو ضد من سيؤجر له أو من يستأجر منه.



ولفت موسى إلى أن الهدف الأساسي من تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي يكمن في تبسيط الإجراءات على كافة أطراف العلاقة التعاقدية ونشر التوعية بين أطراف العلاقة الإيجارية والحد من المنازعات .



من جهته أثنى هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل" لإدارة الأصول على هذه الخطوة التي وصفها بأنها الحل الأمثل لمعالجة الخلل في التخلف عن سداد القيمة الإيجارية التي قد تعاني منها شركات إدارة العقارات.

