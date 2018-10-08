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بورصة وشركات
صور| حضور مكثف لاجتماع أكما مع قيادات البورصة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:51 م
جانب من الاجتماع
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جانب من الاجتماع
المال خاص
شهد الاجتماع الموسع ما بين أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "أكما" والقيادات المسؤولة عن سوق المال لمناقشة قضايا البورصة، حضورًا مكثفًا من كافة الأطراف.
ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبة المستشار خالد النشار، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "أكما"، بقيادة محمد ماهر، بالإضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة.
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