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استثمار
وزيرة السياحة: التعاقد مع تحالف عالمي للترويج يسمح بفسخه أي وقت
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:50 م
رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
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رانيا المشاط ، وزيرة السياحة
أحمد عاشور ودعاء محمود
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن عقد الترويج السياحة الجديد مع تحالف سينرجي وشبكة تواصل الشرق الأوسط، مرن وغير محدد بمدة بل ويسمح للوزارة بفسخ التعاقد في أي وقت بناء علي تقييم الأداء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للاعلان عن التحالف المصري العالمي الترويج السياحة.
وأضافت المشاط أن العقد السابق كان يقيد للوزارة بمدة محددة وهي ثلاث سنوات بصرف النظر عن الأداء وحتى لو تغيرت الظروف.
شبكة تواصل الشرق الأوسط هي إحدى شركات مجموعة IPG العالمية ، التي فازت بالتعاون مع شركة سينرجي بحملة الترويج السياحي لمصر والتي تضم مجموعة من الشركات والوكالات العالمية الرائدة في مجال الاعلان والحلول التسويقية وتعمل منذ 88 عاما ومسجلة ببورصة نيويورك.
وتعمل المجموعة في أكثر من 100 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 4 آلاف عميل يتم إدارة حملاتهم الاعلانية والتسويقية من خلال 90 علامة تجارية لمختلف أنماط الاعلان والتسويق والنشر، كما يعمل بالمجموعة أكثر من 50 الف فرد في جميع أنحاء العالم، وحققت المجموعة عائدات سنوية بلغت حوالي 7.8 مليار دولار.
وتعد شركة تواصل رائدة في مجال الاعلان والتسويق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعود نشأة الشركة الي عام 1968 في بيروت عندما تم تأسيس الوكالة الرائدة FP7 ، وتنتشر مكاتب شبكة تواصل في 13 مدينة ب 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولدي مجموعة IPG تجربة فريدة في الترويج لقطاع السياحة خلال العقد الماضي حيث شاركت الشبكة في حملات واسعة لبلدان مثل المكسيك وتايلاند وايرلندا واليونان وقرري والسويد وإسبانيا والمغرب وسنغافورة وغيرهم
السياحة
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