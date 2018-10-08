اﻹنتاج يتخطي الشرطة وينتظر الفائز من الزمالك ومنية سمنود

نتائج المباريات



علي المصري



نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على استاد السلام الدولى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



تقدم محمد رجب، بالهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 30، وأضاف محمد حمدى، الهدف الثانى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة، لينتظر الفائز من مواجهة الزمتلك ومنية سمنود.



وفي مباراة اخري، ضمن الدور ذاته، اتجهت مباراة الداخلية والمنصورة إلى ركلات ابترجيح، بعد انتهاء الوقتين الاصلي و الإضافي بتعادلها سلبيا بدون اهداف.



وابتسمت ركلات الترجيح للمنصورة، الذي فاز بنتيجة 2_0 ليطيح بالداخلية من دور الـ32 لبطولة كأس مصر.