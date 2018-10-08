تعرف علي الشركة الفائزة بحملة الترويج السياحي لمصر

السياح الصينيين في مصر



أحمد عاشور ودعاء محمود



ٌقازت شبكة تواصل الشرق الأوسط، وهي إحدى شركات مجموعة IPG العالمية ، بالتعاون مع شركة سينرجي بحملة الترويج السياحي لمصر والتي تضم مجموعة من الشركات والوكالات العالمية الرائدة في مجال الاعلان والحلول التسويقية وتعمل منذ 88 عاما ومسجلة ببورصة نيويورك.



وتعمل المجموعة في أكثر من 100 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 4 آلاف عميل يتم إدارة حملاتهم الاعلانية والتسويقية من خلال 90 علامة تجارية لمختلف أنماط الاعلان والتسويق والنشر، كما يعمل بالمجموعة أكثر من 50 الف فرد في جميع أنحاء العالم، وحققت المجموعة عائدات سنوية بلغت حوالي 7.8 مليار دولار.



وتعد شركة تواصل رائدة في مجال الإعلان والتسويق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعود نشأة الشركة الي عام 1968 في بيروت عندما تم تأسيس الوكالة الرائدة FP7 ، وتنتشر مكاتب شبكة تواصل في 13 مدينة ب 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ولدي مجموعة IPG تجربة فريدة في الترويج لقطاع السياحة خلال العقد الماضي حيث شاركت الشبكة في حملات واسعة لبلدان مثل المكسيك وتايلاند وايرلندا واليونان وقرري والسويد وإسبانيا والمغرب وسنغافورة وغيرهم



