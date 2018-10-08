أحمد عوضأظهرت الاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات الأتوبيسات بنسبة 14.7 % لتصل الى 10 آلاف و42 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 8 آلاف و757 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقال محمود حماد، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن مبيعات الأتوبيسات شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية؛ بفضل طرح شركات قطاع الخاص والمدارس والجامعات، العديد من المزايدات والمناقصات، التي تتضمن شراء أتوبيسات موديلات 2019 بمختلف الفئات، على أن يتم ادخالها داخل منظومة النقل الخاص بها.وأكد أن شريحة سيارات "الميكروص" لعبت الدور الرئيسي فى زيادة مبيعات الأتوبيسات حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 36.6% مسجلة 3 آلاف و460 وحدة مقابل 2532 مركبة سابقًا، بالاضافة الى نمو مبيعات سيارات "الميني فان" التي ارتفعت بنسبة 14.7% لتصل الى 4 آلاف و557 وحدة مقارنة ببيع 3 آلاف و970 سيارة سابقًا.وتوقع حماد، أن تشهد مبيعات الأتوبيسات ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 15 و20% فى ظل الطلب المتزايد من جانب الشركات العاملة فى المشروعات القومية والخاصة، بالاضافة الى توجه المصنعين المحليين الى التصدير بمختلف الاسوق المجاروة.ووفقًا لـ"أميك"؛ فإن مبيعات الأتوبيسات المستوردة شهدت ارتفاعا بنسبة 32.9% بإجمالى 5 آلاف و554 وحدة مقابل 4 آلاف و178 مركبة، فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 2% لتصل الى 4 آلاف و488 سيارة مقارنة بـ 4 آلاف و579 وحدة سابقًا.وأما عن أداء العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للاتوبيسات؛ استحوذت سوزوكي على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 19.2% بواقع 1927 وحدة، وتبعتها "كينج لونج" بحصة 18.2% مسجلة 1828 مركبة، فيما احتدمت المنافسة بين شيفروليه وتويوتا على المرتبة الرابعة، ولتحسمها الأولى بفارق 5 سيارات لتسجل بيع 1749 وحدة بحصة سوقية 17.4%؛ فيما تمكنت "تويوتا" من بيع 1744 مركبة بحصة 17.4%.وجاءت "بايك" فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 15.8% محققة بيع 1590 سيارة، وتبعتها "ميتسوبيشي" بحصة 3.1% مسجلة 316 أتوبيس، وتلتها "بريليانس" بحصة 2.9% بإجمالى 287 وحدة، ثم " MCV Mercedes" بحصة 11.7% بواقع 230 مركبة.وحلت "كاري" فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.3% مسجلة بيع 129 أتوبيس، وتبعتها "هيونداي" بحصة 1.2% بإجمالى 117 وحدة، وتلتها "فولفو" بحصة 1.1% بواقع 110 مركبة، ثم "ايفكو" بحصة 0.1% محققة بيع 15 سيارة."سوزوكي Microbus " تستحوذ على 42% من مبيعات الميني فاناستحوذت سوزوكى Microbus - الميني فان على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الميني فان النقل " Transport Micro Micro"، بنسبة 42% مسجلة 1927 وحدة، وتبعتها بايك " MZ40" بحصة 35% بإجمالى 1590 مركبة، وتلتها شيفروليه " N300" بحصة 20% محققة بيع 907 مركبة، ثم كراي " Q22" بحصة 3% بإجمالى 129 وحدة، وتبعتها بريليانس " Jinbei" بإجمالى 4 سيارات.كينج لونج تقتنص 53% من مبيعات الميكروباصاقتنص ميكروباص كينج لونج " -SXQ6500" على حصة 53% بواقع 1828 وحدة من إجمالى مبيعات الميكروباصات خلال تلك الفترة، وتبعتها تويوتا " Hiace" بحصة 32% محققة بيع 1103 مركبة، وتلتها بريليانس " JINBEI" بحصة 8% مسجلة 270 أتوبيس، ثم "شيفروليه " GM- QKR Bus" بحصة 5% بإجمالى 190 مركبة، وتبعتها شيفروليه " GM- NKR-55E" بحصة 2% بإجمالى 56 مركبة، وبريليانس " JINBEI H2" بواقع 13 سيارة.شيفروليه تهيمن على مبيعات الأتوبيسات الصغيرة " Transport Mini"هيمنت شيفروليه " GM- NPR66L" على النسبة الأكبر من مبيعات الأتوبيسات الصغيرة " Transport Mini" بنسبة 58% مسجلة 432 وحدة، وتبعتها ميتسوبيشي " - GB CRUISER GLS" بحصة 35% محققة بيع 257 سيارة، وتلتها مرسيدس MCV" 260R" بحصة 4% بإجمالى 31 وحدة، ثم ميتسوبيشي " GB CRUISER LS" بحصة 3% بإجمالى 19 وحدة، وتبعتها "مرسيدس MCV"240" بنحو 3 مركباتت فقط.سوزوكى الميني فان تتصدر مبيعات الاتوبيساتتصدرت سوزوكي الميني فان قائمة مبيعات الأتوبيسات بعد تمكنها من بيع 1927 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، وتبعتها ميكروباص كينج لونج " XMQ6500E" بإجمالى 1828 سيارة، وتبعتها بايك " MZ40"محققة بيع 1590 مركبة.وجاء ميكروباص تويوتا " HIACE" فى المرتبة الرابعة بواقع 1569 سيارة، وتبعتها شيفروليه " N300" بإجمالى 907 وحدة، وتبعتها شيفروليه " GM-NPR66L" محققة 432 مركبة، وتبعتها " JINBEI HAISE" بواقع 270 مركبة.وحلت ميتسوبيشي " GB CRUISER GLS" فى المرتبة الثامنة بإجمالى بيع 257 أتوبيس،.وتبعتها شيفروليه " GM- QKR Bus" بواقع 190 وحدة، وتلتها تويوتا " Coaster" بإجمالى 175 سيارة، وثم شيفروليه " GM-NQR 71R" بواقع 164 مركبة، وتبعتها كاري " Q22" مسجلة بيع 129 سيارة، وتلتها مرسيدس mcv " MCV 600" بإجمالى 120.