طرح الشرقية للدخان بالبورصة ما بين 21 الي 25 اكتوبر





أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن طرح حصة تبلغ 4.5 % من اسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية في الفترة ما بين 21 الي 25 اكتوبر الجاري.جاء ذلك خلال كلمة الوزير مع قيادات سوق المال لبحث تطورات وخطة تطوير البورصة الفترة المقبلة.