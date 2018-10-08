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بورصة وشركات
طرح الشرقية للدخان بالبورصة ما بين 21 الي 25 اكتوبر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:38 م
الشرقية للدخان
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الشرقية للدخان
المال خاص
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن طرح حصة تبلغ 4.5 % من اسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية في الفترة ما بين 21 الي 25 اكتوبر الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير مع قيادات سوق المال لبحث تطورات وخطة تطوير البورصة الفترة المقبلة.
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