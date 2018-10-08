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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

طرح الشرقية للدخان بالبورصة ما بين 21 الي 25 اكتوبر

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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المال خاص

أعلن هشام توفيق وزير قطاع  الأعمال عن طرح حصة تبلغ 4.5 % من اسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية في الفترة ما بين 21 الي 25 اكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير مع قيادات سوق المال لبحث تطورات وخطة تطوير البورصة الفترة المقبلة. 

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