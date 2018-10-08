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بورصة وشركات
قطاع الأعمال يعتزم تخفيض حصته بالشركات التابعة لأقل من 50%
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:25 م
هشام توفيق
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هشام توفيق
المال خاص
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وزارته تعتزم تخفيض حصصها في ملكية بعض الشركات التابعة لأقل من 50%.
وأضاف توفيق أن الوزارة مهتمة بإدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات التابعة لاحترافيته وقدرته على تعظيم حجم الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أطراف سوق المال لمناقشة القضايا المهمة في سوق المال، وعلى رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.
ويحضر الاجتماع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، بالاضافة إلى حضور محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة.
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