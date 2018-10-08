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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
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البنك
17.85
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اسعار الذهب الآن فى مصر 8-10-2018 | تراجع عنيف لعيار 21
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:19 م
أسعار الذهب
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أسعار الذهب
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب الآن فى مصر 8-10-2018 بنحو 3 جنيهات فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات ، وذلك على خلفية انخفاض أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 593 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 510 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 679 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4750 جنيهات
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