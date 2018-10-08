اسعار الذهب الآن فى مصر 8-10-2018 | تراجع عنيف لعيار 21

أسعار الذهب

عمر سالم



تراجعت أسعار الذهب الآن فى مصر 8-10-2018 بنحو 3 جنيهات فى نهاية تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات ، وذلك على خلفية انخفاض أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 593 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 510 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 679 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4750 جنيهات