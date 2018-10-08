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سيـــاســة
الدفاع عن استقلال الصحافة تطالب المواقع الاليكترونية بتقنين أوضاعها
الإثنين 08 أكتوبر 2018 06:10 م
نقابة الصحفيين
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نقابة الصحفيين
رحاب صبحى
طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المواقع الالكترونية، بسرعة تقنين أوضاعها، وفقا لقانون الصحافة والإعلام، ضمانا لاستمرارها، وحفاظا على حقوق العاملين بها.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم أن الكثير من المواقع الالكترونية، والبوابات الإخبارية، لازالت تعمل خارج الأطر التى حددها القانون الجديد، وهو الأمر الذى يهدد بقاءها، وينسف حقوق العاملين بها، خاصة وأنها تعتمد، وفى نسبة كبيرة من العاملين بها، على المتدربين الصحفيين، الذين يفتقدون المظلة القانونية التى تحميهم ضد مخاطر العمل، أو عواقب التشريعات المهنية.
وأوضحت اللجنة إلى أن العوامل القانونية، والاقتصادية، تفرض على المواقع الالكترونية، سرعة تقنين الأوضاع، واتخاذ كافة الإجراءات التى حددها القانون، حتى تكتسب شرعية العمل، وحفظ حقوق العاملين بها، وكفالة حق الدفاع عنها.
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