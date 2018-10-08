دورة تدريبية عن رائدات التنمية و الشمول المالى ببورسعيد

جانب من الدورة

امانى العزازي



نظم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى دورة تدريبية للرائدات الحضريات تحت عنوان " رائدات التنمية و الشمول المالى " على مستوى فروع محافظات مصر



الندوة التي أقيمت على مدار يومين متتاليين تحدث فيها الدكتور عز الدين حسنين "خبير اقتصادى و استاذ بالمعهد العالى للادارة و مدير المصرف العربى الدولى " عن التثقيف المالى و تعريف الشمول المالى و آلياته ، و ما هى الخدمات المصرفية و كيفية الاستفادة منها و كيفية إدارة المال الخاص و تنميته , فيما تحدث ماهر عطية "ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" عن مبادىء الادخار و الاقراض



كما ناقشت الدكتورة إحسان عبد الله عضو فرع المجلس القومى ببورسعيد موضوع مناهضة المظاهر السلبية ضد المرأة " العنف ، والزواج المبكر ، وختان الاناث "