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سيـــاســة
دورة تدريبية عن رائدات التنمية و الشمول المالى ببورسعيد
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:52 م
جانب من الدورة
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جانب من الدورة
امانى العزازي
نظم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى دورة تدريبية للرائدات الحضريات تحت عنوان " رائدات التنمية و الشمول المالى " على مستوى فروع محافظات مصر
الندوة التي أقيمت على مدار يومين متتاليين تحدث فيها الدكتور عز الدين حسنين "خبير اقتصادى و استاذ بالمعهد العالى للادارة و مدير المصرف العربى الدولى " عن التثقيف المالى و تعريف الشمول المالى و آلياته ، و ما هى الخدمات المصرفية و كيفية الاستفادة منها و كيفية إدارة المال الخاص و تنميته , فيما تحدث ماهر عطية "ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" عن مبادىء الادخار و الاقراض
كما ناقشت الدكتورة إحسان عبد الله عضو فرع المجلس القومى ببورسعيد موضوع مناهضة المظاهر السلبية ضد المرأة " العنف ، والزواج المبكر ، وختان الاناث "
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