بدء اجتماع اكما وأطراف السوق لمناقشة قضايا البورصة

الجمعية المصرية للأوراق المالية - اكما

المال خاص



بدأ منذ قليل الاجتماع الموسع بين الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات البورصة لمناقشة القضايا المهمة في سوق المال وعلي رأسها توقيت طرح الشركات الحكومية بالبورصة.



ويحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، بقيادة محمد ماهر، إضافة إلى محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة.