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إحصاء | أسباب وفاة المصريين في آخر 6 سنوات
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:47 م
محاولة إنعاش قلب مريض
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محاولة إنعاش قلب مريض
المال - خاص:
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 20 سببا أدت لوفاة المصريين من الذكور والإناث، في آخر 6 سنوات، وتصدرت امراض الجهاز الدوري في 49,1% من حالات الوفاة خلال العام الماضي 2017، تلاها أمراض الجهاز الهضمي بواقع 9,9% من الوفيات.
وتحت عنوان التوزيع النسبي للوفيات طبقا لأسبابها، لم يرضد التقرير أي معدل للوفيات نتيجة امراض العين وملحقاتها، وكذلك أمراض الاضطرابات بالأذن و"النتوء الحلمي" ، على مدار السنوات الست الماضية.
وتتصدر الاورام وامراض الجهاز التنفسي والهضمي، وما صنفه التقرير بالأعراض والعلامات والنتائج السريرية والمخبرية الشاذة، أبرز أسباب وفاة المصريين من الذكور والإناث على مدار العام الماضي.
كما رصد التقرير ارتفاع معدلات الوفاة بسبب امراض الجهاز التناسلي البولي، من 3.2% إلى 4% العام الماضي، كذلك رصد التقرير تلاشي حالات الوفاة بسبب امارض الجهاز العضلي، لتتراجع من معدل 0,6% إلى 0% خلال نفس الفترة.
ويعتمد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على التصنيفات الدولية للأمراض في تقريره.
وسجلت مصر حالات وفاة بلغت 547,208 ألف في العام الماضي، بمعدل 5,7% من كل ألف نسمة، وهو أقل معدل للوفيات في مصر منذ 30 عاما.
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