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طاقة
الكهرباء تقدم تيسيرات لتشجيع الإنتاج من الطاقة المتجددة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:42 م
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
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جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
عمر سالم
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض التيسيرات التي تعمل الحكومة على توفيرها لتشجيع استخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، في إطار التحدي الذي تواجهه مصر لتوفير موارد كافية من مصادر الطاقة، خاصة البترول، والغاز الطبيعي، والتي بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة.
وتضمنت هذه التيسيرات:-
وضع القواعد اللازمة لتخصيص الأراضي المملوكة للدولة لتلك المشروعات من خلال نظام حق الانتفاع لمدة تعاقدية تساوى فترة اتفاقية شراء الطاقة.
إعطاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الأولوية في الدخول على الشبكة، كما توفر الاتفاقيات اللازمة لشراء الطاقة، متمثلة سواء في الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء أو إحدى شبكات توزيع الكهرباء.
توفير الضمانات الحكومية للمشروعات ذات القدرة أكبر من 500 كيلووات.
توفير تيسيرات التمويل من وزارة المالية بقروض ميسرة 4% فائدة للمشروعات المنزلية وقدرة حتى 200 ك.و.، و8% فائدة على المشروعات ذات القدرة من 200 ك.و. وحتى 500 ك.و.
تفعيل قرارات المجلس الأعلى للطاقة بشأن توفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لإنشاء شبكات النقل والتوزيع.
الكهرباء
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