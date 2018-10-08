الشرقية للأمن الغذائى تتقدم للبورصة بطلب إضافة الاستثمار العقاري

الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقدمت إليها بمستندات تعديل الغرض وجارى فحصها وعرضها على لجنة القيد.



ووافقت عمومية الشركة فى سبتمبر الماضي على إضافة الاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي لنشاطها، وتعديل المادتين 3- و39 من النظام الأساسي للشركة.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.02 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.