EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الشرقية للأمن الغذائى تتقدم للبورصة بطلب إضافة الاستثمار العقاري
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:37 م
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
14% زيادة أرباح «الشرقية الوطنية للأمن الغذائي»
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقدمت إليها بمستندات تعديل الغرض وجارى فحصها وعرضها على لجنة القيد.
ووافقت عمومية الشركة فى سبتمبر الماضي على إضافة الاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي لنشاطها، وتعديل المادتين 3- و39 من النظام الأساسي للشركة.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.02 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا