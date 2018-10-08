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بورصة وشركات
العربية للأدوية تعلن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:26 م
العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - أدكو
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العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - أدكو
رجب عزالدين
أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر.
ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
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