61.9 مليون وحدة.. مبيعات السيارات حول العالم حتى أغسطس

معرض سيارات



شريف عيسى



قفزت مبيعات السيارات فى جميع دول العالم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 3%، لتسجل 61.9 مليون وحدة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بـ 60.1 مليون سيارة، وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لسوق السيارات.



وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات فى جميع أنحاء العالم نمت خلال أغسطس 2.7%، بإجمالى 7.37 مليون سيارة، مقابل 7.18 مليون وحدة تم بيعها خلال نفس الشهر من 2017.



واحتلت فولكس فاجن جروب المرتبة الأولى في قائمة مصنعى السيارات الأعلى مبيعًا للسيارات خلال فترة الشهور الثمانية الأولى بعد أن تمكنت من بيع 7.18 مليون سيارة، بنمو 8.5% عن العام الماضي، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 11.8% من المبيعات العالمية.



وجاءت تويوتا جروب فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن استطاعت تسليم 6.65 مليون وحدة، بنمو عن العام الماضى 1.7%، بحصة سوقية 10.9%، فيما جاء تحالف رينو – نيسان فى المرتبة الثالثة بعد أن باعت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 6.63 مليون وحدة، بنمو بلغ 5%، لتحصد على 10.9% من المبيعات العالمية

للسيارات.



واستطاعت جنرال موتورز اقتناص المركز الرابع فى قائمة مصنعى السيارات الأعلى مبيعًا خلال تلك الفترة بعد أن تمكنت من تسليم 5.6 مليون سيارة، بنمو عن العام الماضى 0.3%، بحصة سوقية 9.2%.



وتمركزت هيونداى – كيا فى المركز الخامس فى القائمة بعد ان سلمت 4.87 مليون سيارة خلال تلك الفترة، بنمو عن 2017 بلغ 5.7، لتستحوذ على 8% من المبيعات العالمية للسيارات.



وحلت فورد جروب فى المركز السادس فى القائمة بإجمالى مبيعات 3.67 مليون سيارة، بتراجع 6.8% عن العام الماضى، بحصة سوقية 6%، وحصدت هوندا موتور على المركز السابع بإجمالى عدد سيارات مباعة بلغ 3.42 مليون سيارة، بتراجع 1% عن العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 5.6% من إجمالى مبيعات السيارات.



اقتنصت فيات كرايسلر اوتوموبيل FCA على المركز الثامن فى قائمة مصنعي السيارات الأعلى مبيعًا بعد أن سلمت 3.12 مليون سيارة، بنمو 1.6% عن العام الماضى، بحصة سوقية 5.1%.



وأظهر تقرير فوكس 2 موف حصول تحالف بيجو – ستروين على المركز التاسع فى قائمة مصنعى السيارات الأعلى مبيعًا بعد أن سوقت 2.55 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، بنمو عن العام الماضى بلغ 2%، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 4.2%.



وساهم نمو مبيعات سوزوكى 8.4% خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى فى احتلالها المركز العاشر بعد أن سلمت 2.15 مليون سيارة، لتستحوذ على 2.8% من مبيعات العالم من السيارات.

