تأجيل محاكمة 32 متهما بـفض اعتصام النهضة 6 نوفمبر





قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود المنعقدة بطره، بجلستها المسائية، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 32 متهم بدلا من 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة .استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 5 متهمين أخرين انضموا إلى طلبات الدفاع الأول والتمسوا ببراءة موكليهم ودفعوا بشيوع الإتهام , فضلا عن بعض الدفوع المقدمة من الدفاع الأول، ودفعوا بانتفاء أي أحراز موجودة في هذه الدعوى.كما ارتفع عدد المتهمين من 18 متهما إلى 32 بعد قيام 14 متهما بعمل إعادة إجراءات محاكمته، وذلك لجلسة 6 نوفمبر لاستكمال المرافعة.