ثربانتس يحيي ذكرى أسطورة الفلامنكو الراحل باكو دي لوسيا

معهد ثربانتس بالقاهرة

سلوى عثمان



ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة احتفالية لإحياء ذكرى أسطورة الفلامنكو الإسباني الراحل باكو دي لوسيا، للإحتفاء لما تركه من إرث فني في موسيقى الفلامنكو.



تقام الاحتفالية يوم 17 أكتوبر الجاري في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، وتأتي الإحتفالية في إطار سلسلة " التاريخ الحي للفلامنكو " ، حيث سيقدم ابناه كورّو وابنته كاسيلدا سانتشيث فيلمهما الوثائقي " باكو دي لوسيا .. رحلة البحث " ، والذي يتناول مسيرته الفنية وحياته والجانب الإنساني لديه ، وهو الفيلم الفائز بجائزة جويا لأفضل عمل وثائقي عام 2015..



عقب عرض الفيلم سيقوم كل من أنطونيو سانتشيث ، عازف جيتار وأحد أبناء أشقاء باكو دي لوسيا ، وأنطونيو سيرانو، عازف الهارمونيكا، وهما قد شاركا نجم الفلامنكو أعواما على الصعيد الفني والشخصي، بعزف مجموعة من أبرز أعمالهما .



يذكر أن باكو دي لوسيا نجح على مدار مسيرته في إدراج إيقاعات موسيقية جديدة لفن الفلامنكو بالتعاون مع مختلف الفنانين في العالم، كما قدم 38 أسطوانة وفاز بالعديد من الجوائز والأوسمة من بينها: وسام الاستحقاق الذهبي في الفنون الجميلة (1992) والجائزة الشرفية بجوائز الموسيقى (2002) واثنان من جوائز جرامي اللاتينية (2004 و2010) وجائزة أمير أستورياس للفنون عام 2004 ، وتوفي في 25 فبراير من عام 2014 .