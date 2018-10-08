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طاقة
موقع اسرائيلي: تصدير الغاز إلى مصر أمر ممكن
الإثنين 08 أكتوبر 2018 05:08 م
صفقات الغاز بين مصر واسرائيل
أخر الأخبار
صفقات الغاز بين مصر واسرائيل
عادل عبد الجواد
أفاد موقع "جلوبس" الإسرائيلي أن صفقة خط أنابيب الغاز المصري، التي اشترت فيها مجموعة ديلك، نوبل إنيرجي، وشركة مصرية حوالي 40٪ من خط الأنابيب من EMG ، تعد بأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر أمر ممكن علي حد وصفه.
وتابع الموقع الإسرائيلي: "هذه المرة يجب ألا نفوت تصدير الغاز إلى مصر، ويجب على الحكومة الإسرائيلية دعم هذا المشروع، هذا المشروع يتم إطلاقه في أنسب وقت، نظرا للظروف العالمية والإقليمية والمحلية، مثل الطلب على الغاز وارتفاع أسعار الغاز والطلب المتوقع في سوق الغاز المصري، تسمح ببيع الغاز الإسرائيلي لمصر".
وذكر "جلويس" أن التقديرات تشير إلى أن توليد الكهرباء بواسطة الغاز في مصر من المتوقع أن يرتفع بمعدل 4٪ سنويا، وعلى هذا المعدل سيرتفع الطلب على محطات توليد الطاقة بالغاز بنسبة 44٪ بحلول عام 2025 إلى 74.4 مليار متر مكعب".
واختتم الموقع تقريره قائلا: "يجب على حكومة إسرائيل أن تدعم هذا المشروع وأن تدخل فورا في اتفاقيات حكومية ودولية، ونأمل أن تكون هذه بداية جديدة".
الغاز الإسرائيلي _اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل
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