وزير الطيران المدني يلتقى سفير رواندا بالقاهرة

جانب من اللقاء

دعاء محمود



التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بصالح هابيمانا سفير رواندا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا في مجال الطيران المدني.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق يونس المصري بالسيد صالح هابيمانا مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية والجغرافية الوطيدة التي تجمع بين مصر إحدى دول المصب ورواندا كإحدى دول منبع نهر النيل .



كما ناقش المصري وصالح تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة، وبخاصة تبادل الخبرات في مجالي التدريب وصيانة وإصلاح الطائرات للاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات، وبحث الجانبان آليات تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة الرواندية كيجالى بما يدعم التبادل التجاري والاقتصادي خاصة أن هناك استثمارات واعدة تشهدها الدولتين خلال المرحلة القادمة.



ومن جانبه أشار السفير الرواندي إلى أن مصر ورواندا تربطهما علاقات قوية وممتدة في كافة المجالات، مؤكدا على أهمية دور مصر كدولة هامة ومحورية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى ظل قيادة سياسية حكيمة تتجه بقوة نحو تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

كما وجه السفير دعوة الحكومة الرواندية للفريق يونس المصرى لزيارة سيادته لدولة رواندا الشقيقة خلال الفترة القادمة .